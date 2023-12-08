лецитин — это общий термин, используемый для описания многокомпонентной смеси липидов, являющихся структурными и функциональными элементами различных клеточных мембран у растений, а также наземных и морских животных. Лецитин является преимущественным фосфолипидом (>50%) в мембранах большинства млекопитающих и обычно локализуется на наружной поверхности плазматической мембраны. Хотя лецитин присутствует в большинстве живых организмов, химические (липидный состав) и физические (внешний вид) характеристики лецитинов могут значительно отличаться в зависимости от источника (растительного или животного происхождения) и процесса экстракции. В зависимости от класса и количества фосфолипидов в составе, а также степени чистоты лецитин можно использовать в качестве продукта или сырья. Популярность лецитина как ингредиента в фармацевтической и пищевой промышленности обусловлена его особыми свойствами, такими как гидрофильно-липофильный баланс, критическая мицеллярная концентрация, высокая питательная ценность, а также способность стабилизировать эмульсии и образовывать липосомы.

Лецитины морских животных представляют большой интерес вследствие высокого содержания в них ω-3 жирных кислот. Растительные лецитины признаны наиболее распространенными источниками диетических добавок. Яичный желток и лецитин молока рекомендованы для питания детей раннего возраста ввиду высокого содержания в них сфинголипидов, а также арахидоновой и докозагексаеновой кислот.

Лецитин (C 43 H 88 NO 9 P) представляет собой смесь фосфатидов, состоящую преимущественно из фосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина, фосфатидилсерина и фосфатидилинозитола, с разным количеством ТГ, жирных кислот и углеводов. После полного гидролиза каждая молекула лецитина дает две молекулы жирной кислоты и по одной молекуле глицерина, фосфорной кислоты и основного азотистого соединения. Жирные кислоты, полученные при гидролизе, обычно представляют собой олеиновую, пальмитиновую и стеариновую кислоты, а получаемое основное азотистое соединение представляет собой холин. Фосфатидилсерин составляет 13–15% всех фосфолипидов в коре головного мозга человека и необходим для поддержания нормального состояния мембран нервных клеток и миелина в дополнение к содействию процессу передачи сигнала в коре головного мозга. Фосфатидилхолин является важным вследствие потребления холина — значимого вещества для биосинтеза ацетилхолина и таким образом способствует здоровому метаболизму и помогает уменьшить выраженность воспалительных процессов, снизить уровень ХС и, как предполагается, полезен при заболеваниях, связанных с нарушением памяти. Фосфатидилхолин составляет более 70% от общего количества фосфолипидов в слое кишечной слизи и создает гидрофобный барьер, предотвращающий инвазию комменсальной микробиоты толстой кишки. Фосфатидилэтаноламин, служащий предшественником фосфатидилхолина, является незаменимым фосфолипидом в питании человека. Кроме влияния на топологию клеточной мембраны, он связан со здоровьем печени, а также способствует окислительному фосфорилированию, митохондриальному биогенезу и аутофагии. На животных моделях продемонстрирована важность фосфатидилинозитола в транспорте и выведении ХС и предотвращении развития неалкогольной жировой болезни печени. Потребление сфингомиелина снижает риск образования рака толстой кишки, также установлена его связь со снижением абсорбции ХС клетками слизистой оболочки кишечника. Так же он способствует когнитивному развитию благодаря своему структурному и функциональному участию в процессах миелинизации в ЦНС.

Лецитин является важным компонентом нервной ткани. В двойном слепом перекрестном сравнительном плацебо-контролируемом исследовании применение 50 г/сут лецитина пациентам с умеренной или тяжелой поздней дискинезией привело к значительному улучшению движений у всех участников. Исследования на животных доказали антистрессовые и адаптогенные свойства лецитина. В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании с участием женщин в возрасте 40–60 лет, страдавших усталостью, высокие дозы (1200 мг/сут) соевого лецитина не только повышали бодрость, но и снижали диастолическое АД и сердечно-сосудистый АД.

Лецитин является основным фосфолипидом амниотической жидкости и сурфактанта. Наличие фосфатидилглицерина в легочном сурфактанте указывает на его жизненно важную роль в поддержании должной функции легких с момента рождения. Значимой является роль фосфатидилглицерина при респираторном дистресс-синдроме благодаря свойству предотвращать апоптоз альвеолярного эпителия.

Эмульгирующая активность лецитина нормализует структуру слизи в кишечнике, защищая слизистую оболочку ЖКТ. Диета с высоким содержанием лецитина стимулирует секрецию желчных кислот. Сообщалось о благоприятном влиянии пищевого лецитина при нарушениях обмена веществ. Диетические добавки с соевым лецитином снижают гиперлипидемию и влияют на метаболизм липидов. Доказано благоприятное влияние добавок лецитина на уровень липопротеинов и ХС в плазме крови и печени. Особенно это касается пациентов с гиперлипидемией. Добавки лецитина влияют на метаболизм ХС в печени, повышая активность ГМГ-КоА-редуктазы и холестерин-7-α-гидроксилазы и снижая активность АсАТ. Одним из свойств лецитина является способность снижать избыток ХС ЛПНП и способствовать повышению синтеза в печени ЛПВП. В исследовании прием 500 мг/сут соевого лецитина в течение 2 мес способствовал снижению среднего уровня общего ХС на 42% и ХС ЛПНП на 56,15%.

Лецитин как правило хорошо переносится и провозглашен FDA общепризнанно безопасным (статус GRAS). Лецитин практически не токсичен, согласно результатам исследований на животных при краткосрочном пероральном введении, а также при субхроническом кожном применении. Лецитин не проявляет репродуктивного токсического действия и мутагенных свойств. Лецитин и гидрогенизированный лецитин обычно не вызывают раздражение и чувствительности кожи у животных и человека.