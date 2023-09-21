ЛИНЭСТРЕНОЛ (LYNESTRENOLUM)

при полименорее назначают по 5 мг/сут с 14-го по 25-й день менструального цикла.

При меноррагии и метроррагии — по 10 мг/сут в течение 10 дней. Обычно кровотечение прекращается через несколько дней после начала лечения. В течение трех последующих циклов лечение необходимо повторить, принимая по 5 мг/сут с 14-го по 25-й день каждого менструального цикла. Если проведенное лечение неэффективно, необходима дальнейшая диагностика для установления причины нарушения.

В некоторых случаях при первичной или вторичной аменорее и олигоменорее на начальном этапе лечения необходимо назначать эстрогены, например этинилэстрадиол по 0,02–0,005 мг/сут в течение 25 дней. С 14-го по 25-й день цикла одновременно применяют линэстренол по 5 мг/сут. Как правило, менструальноподобное кровотечение наступает на 3-й день после отмены.

Лечение начинают вновь (второй цикл) с 5-го дня менструальноподобного кровотечения, при этом эстрогенный препарат назначают с 5-го по 25-й день менструального цикла, а линэстренол — с 14-го по 25 день цикла по 5 мг/сут. Курс лечения следует повторить хотя бы один раз.

При предменструальном синдроме назначают по 5 мг/сут с 14-го по 25-й день цикла.

При эндометриозе — по 5–10 мг/сут в течение 6 мес и более. При доброкачественной опухоли молочной железы — по 5 мг ежедневно с 14-го по 25-й день менструального цикла; курс лечения следует повторять не ранее чем через 3–4 мес.

Для подавления менструации, овуляции и устранения овуляторной боли, дисменореи начинать лечение следует не позже 5-го дня менструального цикла, однако предпочтительнее его начинать с 1-го дня. Курс лечения должен продолжаться непрерывно в течение многих месяцев. Если, несмотря на продолжающееся лечение, возникает так называемое кровотечение прорыва, то дозу линэстренола следует повысить до 1–15 мг в течение 3–5 дней.

Для отсрочки нормальной менструации курс лечения в дозе 5 мг/сут следует проводить по возможности за 2 нед до предполагаемого начала менструации. Если курс лечения начинают менее чем за 1 нед до предполагаемого начала менструации, то доза должна составить 10–15 мг/сут. В этом случае задержка более чем на 1 нед нежелательна. Если курс лечения начать позже, опасность кровотечения прорыва возрастает. Таким образом, курс лечения не должен начинаться позднее чем за 3 дня до предполагаемого начала менструации.

Для комбинированной с эстрогенами терапии в пери- и постменопаузальный период во избежание гиперплазии эндометрия — по 2,5–5 мг/сут в течение 12–15 дней в месяц (например в течение первых 2 нед каждого календарного месяца). Эстрогенный препарат можно принимать постоянно в минимально эффективной дозе.

В качестве контрацептивного средства с 1-го по 28-й день менструального цикла назначают по 0,5 мг в одно и то же время суток. Не допускать перерывов в приеме линэстренола.