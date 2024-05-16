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L-Лизина эсцинат® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 5 мл блистер в пачке, №10 - Киев (28586) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1131 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
977,99
Экономия: -109,12 грн
868,87 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3), ампула (4)
1107,20
Экономия: -217,20 грн
890,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1107,20
Экономия: -217,20 грн
890,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
862,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3), ампула (1)
919,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
829,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (41), ампула (5)
938,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1), ампула (5)
1107,20
Экономия: -217,20 грн
890,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
868,87 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
1225,00
Экономия: -248,65 грн
976,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
829,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1), ампула (1)
903,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1), ампула (1)
879,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
1210,00
Экономия: -259,39 грн
950,61 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: ампула (6)
1107,70
Экономия: -217,70 грн
890,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: раствор для инъекций (1)
852,23 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1), ампула (5)
1107,20
Экономия: -217,20 грн
890,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1), ампула (8)
1107,20
Экономия: -217,20 грн
890,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1), ампула (7)
1071,27
Экономия: -181,68 грн
889,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
943,90 грн