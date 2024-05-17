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Багульника болотного побеги побеги 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Одесса (68568) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
57,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
48,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
52,01
Экономия: -3,11 грн
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
34,85 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
47,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (6)
55,30
Экономия: -19,97 грн
35,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
37,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
43,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
51,54
Экономия: -6,86 грн
44,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (2)
47,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (2)
50,52
Экономия: -6,88 грн
43,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (3)
47,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (2)
47,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (2)
52,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (2)
43,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (3)
52,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
56,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (3)
56,39
Экономия: -6,18 грн
50,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
37,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
34,69 грн