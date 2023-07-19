КАНАМИЦИН (KANAMYCINUM) Действующее вещество
канамицин (О-3-амино-3-деокси-D-глюкопиранозил-(16)- O-[6-амино-6-деокси-α-D-глюкопиранозил](14)-2-деокси-α-D-стрептамина сульфат кислый) — продукт жизнедеятельности Streptomyces kanamyceticus. Относится к антибиотикам группы аминогликозидов. Обладает широким спектром действия. Действует бактерицидно по отношению к большинству грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также к кислотоустойчивым бактериям. Более активен по отношению к размножающимся микроорганизмам, находящимся вне клетки. Механизм действия обусловлен угнетением синтеза белка на стадии перенесения аминокислот с РНК на рибосому. Как и другие аминогликозиды, нарушает порядок очередности аминокислот генетического кода на уровне информационная РНК — белок. Канамицин эффективен в большинстве случаев, когда использование тетрациклина, эритромицина, левомицетина не дает стойкого эффекта. Не действует на анаэробные бактерии, грибы, вирусы.
инфекции, вызванные чувствительными к канамицину микроорганизмами.
вводят в/м в дозе 0,5 г каждые 8–12 ч. Высшая суточная доза для взрослых — 2 г (по 1 г каждые 12 ч). Продолжительность лечения — 5–7 дней. Детям вводят в/м, в возрасте до 1 года — в средней суточной дозе 0,1 г, от 1 года до 5 лет — 0,3 г, старше 5 лет — 0,3–0,5 г. Высшая суточная доза составляет 15 мг/кг. Суточную дозу делят на 2–3 введения.
неврит слухового нерва, нарушение функции печени и почек.
ото- и нефротоксическое (цилиндрурия, альбуминурия, микрогематурия) действие, курареподобное действие, в отдельных случаях — аллергические реакции, парестезии, нарушение функции печени.
лечение следует проводить под аудиометрическим контролем и периодическим контролем функционального состояния почек.
В период беременности, а также у детей первого года жизни применение канамицина допускается только по жизненным показаниям.
канамицин нельзя сочетать с другими ото- и нефротоксическими препаратами, а также назначать его ранее чем через 10–12 дней после завершения лечения этими препаратами. Не следует сочетать канамицин с фуросемидом и другими диуретиками.