канамицин (О-3-амино-3-деокси-D-глюкопиранозил-(16)- O-[6-амино-6-деокси-α-D-глюкопиранозил](14)-2-деокси-α-D-стрептамина сульфат кислый) — продукт жизнедеятельности Streptomyces kanamyceticus. Относится к антибиотикам группы аминогликозидов. Обладает широким спектром действия. Действует бактерицидно по отношению к большинству грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также к кислотоустойчивым бактериям. Более активен по отношению к размножающимся микроорганизмам, находящимся вне клетки. Механизм действия обусловлен угнетением синтеза белка на стадии перенесения аминокислот с РНК на рибосому. Как и другие аминогликозиды, нарушает порядок очередности аминокислот генетического кода на уровне информационная РНК — белок. Канамицин эффективен в большинстве случаев, когда использование тетрациклина, эритромицина, левомицетина не дает стойкого эффекта. Не действует на анаэробные бактерии, грибы, вирусы.