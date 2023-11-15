ДЖОЗАМИЦИН (JOSAMYCINUM)

инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к джозамицину микроорганизмами — инфекции ЛОР-органов (в том числе ангина, фарингит, средний отит, синусит, ларингит); дифтерия (дополнительно к лечению дифтерийным антитоксином), скарлатина (при повышенной чувствительности к пенициллину); инфекции дыхательных путей (в том числе коклюш, острый бронхит, пневмония, пситтакоз); инфекции полости рта (в том числе гингивит, одонтогенные абсцессы); инфекции кожи и мягких тканей (в том числе пиодермия, фурункул, сибирская язва, рожистое воспаление (при повышенной чувствительности к пенициллину), угри, лимфангоит, лимфаденит); инфекции мочевых путей и половых органов, в том числе простатит, гонорея, сифилис (при повышенной чувствительности к пенициллину); хламидиоз.