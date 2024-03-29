изоксуприн — периферический вазодилататор, агонист β-адренорецепторов, снижает тонус гладких мышц кровеносных сосудов, устраняет их спазм, улучшает периферическое и мозговое кровообращение. Имеет положительный инотропный и хронотропный кардиальный эффект, а также токолитический эффект.

Изоксуприн оказывает незначительное бронхолитическое действие. В высоких дозах ингибирует агрегацию тромбоцитив и снижает вязкость крови.

Изоксуприн быстро абсорбируется в ЖКТ. Метаболизируется путем частичной конъюгации в печени. При пероральном применении C max в плазме крови достигается на протяжении приблизительно 1 ч. Т ½ составляет приблизительно 1,25 ч. Выводится преимущественно с мочой, в незначительном количестве — с калом.