ИЗОКСУПРИН (ISOXSUPRINUM) Действующее вещество
изоксуприн — периферический вазодилататор, агонист β-адренорецепторов, снижает тонус гладких мышц кровеносных сосудов, устраняет их спазм, улучшает периферическое и мозговое кровообращение. Имеет положительный инотропный и хронотропный кардиальный эффект, а также токолитический эффект.
Изоксуприн оказывает незначительное бронхолитическое действие. В высоких дозах ингибирует агрегацию тромбоцитив и снижает вязкость крови.
Изоксуприн быстро абсорбируется в ЖКТ. Метаболизируется путем частичной конъюгации в печени. При пероральном применении Cmax в плазме крови достигается на протяжении приблизительно 1 ч. Т½ составляет приблизительно 1,25 ч. Выводится преимущественно с мочой, в незначительном количестве — с калом.
нарушения периферического кровообращения различного генеза: спазмы артерий конечностей, облитерирующий эндоартериит, атеросклероз артерий конечностей, диабетическая ангиопатия, болезнь и синдром Рейно. Хроническая церебральная сосудистая недостаточность атеросклеротического генеза, атеросклероз артерий сетчатки. Угроза преждевременных родов.
при заболеваниях, сопровождающихся нарушением кровообращения — по 10–20 мг 3–4 раза в сутки после еды. Курс лечения — 2–3 мес.
В случае угрозы преждевременных родов — по 20 мг 4 раза в сутки. Продолжительность лечения — 2 сут.
гиперчувствительность к изоксуприну или к другому компоненту препарата, церебральные геморрагии и маточные кровотечения в анамнезе, артериальные кровотечения, стенокардия, артериальная гипотензия, период кормления грудью.
тахикардия, артериальная гипотензия, боль за грудниной, головокружение, слабость, приливы, тошнота, рвота, кожная сыпь, диспепсия.