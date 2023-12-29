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Активные вещества — “Й”ЙОД* (IODUM*)

ЙОД* (IODUM*) Действующее вещество

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Найдено: 20 препаратов
Йоддицерин® раствор накожный, флакон, 25 мл, № 1; Фармак
Йоддицерин® Раствор накожный, флакон, 25 мл, № 1 Фармак
В 1090 аптеках
от 42,50 грн
Цены в аптеках
Йод-Вишфа раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йод-Вишфа Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 955 аптеках
от 23,72 грн
Цены в аптеках
Люгс® раствор для наружного применения, 1 %, контейнер, 20 мл, с механическим распылителем, с механическим распылителем, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Люгс® Раствор для наружного применения, 1 %, контейнер, 20 мл, с механическим распылителем, с механическим распылителем, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 924 аптеках
от 133,70 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 100 мл, № 1; Фитофарм
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 100 мл, № 1 Фитофарм
В 384 аптеках
от 94,64 грн
Цены в аптеках
Йода раствор спиртовой 5% раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; Тернофарм
Йода раствор спиртовой 5% Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 Тернофарм
В 214 аптеках
от 31,26 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; Фитофарм
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 Фитофарм
В 164 аптеках
от 22,00 грн
Цены в аптеках
Йода раствор спиртовой 5% раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон-капельница, 20 мл, № 1; Тернофарм
Йода раствор спиртовой 5% Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон-капельница, 20 мл, № 1 Тернофарм
В 146 аптеках
от 15,09 грн
Цены в аптеках
Йода раствор спиртовой 5% раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 100 мл, № 1; Тернофарм
Йода раствор спиртовой 5% Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 100 мл, № 1 Тернофарм
В 57 аптеках
от 136,53 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 46 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон стеклянный, 20 мл, № 1; Тернофарм
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон стеклянный, 20 мл, № 1 Тернофарм
В 21 аптеке
от 14,82 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Тернофарм
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Тернофарм
В 10 аптеках
от 40,00 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; Килафф
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 Килафф
В 3 аптеках
от 17,81 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; Красная звезда
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 Красная звезда
В 2 аптеках
от 22,00 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон стеклянный, 10 мл, № 1; Тернофарм
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон стеклянный, 10 мл, № 1 Тернофарм
В 2 аптеках
от 14,29 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон полимерный, 20 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон полимерный, 20 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 2 аптеках
от 16,18 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 10 мл, № 1; Фитофарм
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 10 мл, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке
от 15,42 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; Тернофарм
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 Тернофарм
В 1 аптеке
от 22,00 грн
Цены в аптеках
Йод раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон полимерный, 10 мл, № 1; Тернофарм
Йод Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон полимерный, 10 мл, № 1 Тернофарм
В 1 аптеке
от 12,32 грн
Цены в аптеках
Йода раствор спиртовой 5% раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 10 мл, № 1; Виола ФФ
Йода раствор спиртовой 5% Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 10 мл, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Йода раствор спиртовой 5% раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 9 мл, № 1; Тернофарм
Йода раствор спиртовой 5% Раствор спиртовой для наружного применения, 5 %, флакон, 9 мл, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для наружного применения, таблетки п/о.

при местном применении оказывает антисептическое, рассасывающее, раздражающее и отвлекающее действие. При приеме внутрь оказывает регулирующее влияние на функцию щитовидной железы (входит в состав тиреоглобулина; в низких дозах угнетает тиреотропную функцию гипофиза). Обладает незначительным антиатеросклеротическим (повышает лецитин/холестериновый коэффициент крови) и отхаркивающим эффектом, способствует рассасыванию гранулем.

местно — для обработки операционного поля и рук хирурга, ран, при фурункулезе, грибковых заболеваниях кожи, в качестве отвлекающего средства при миозите, невралгии, фибринозном плеврите. Внутрь — для профилактики развития дефицита йода, в том числе в период беременности или кормления грудью, профилактика рецидива зоба после хирургического удаления, а также после завершения комплексного лечения зоба препаратами гормонов щитовидной железы, лечение диффузного эутиреоидного зоба у детей (в том числе новорожденных) и взрослых.

наружно в виде 2, 5 или 10% спиртового р-ра.
Внутрь 50–500 мкг йода в сутки в зависимости от показаний и возраста. Суточную дозу следует принимать в один прием после еды. Детям в возрасте до 3 лет препарат можно давать в измельченном виде с пищей, молоком, соком или водой. Применение препарата с профилактической целью проводится, как правило, в течение нескольких месяцев или лет, иногда — на протяжении всей жизни. Для лечения зоба у новорожденных в большинстве случаев достаточно 2–4 нед, а у детей и взрослых — 6–12 мес или более.

повышенная чувствительность к йоду; для приема внутрь — туберкулез легких, нефрит, геморрагический диатез, угревая сыпь, хроническая пиодермия, крапивница, период беременности.

контактный дерматит, крапивница, тромбоцитопеническая пурпура, явления йодизма (кожная сыпь, лихорадка, ринит, лимфаденопатия, диспноэ, желтуха, гематурия и др.)

несовместим с эфирными маслами, р-рами аммиака, белой осадочной ртутью (образуется взрывчатая смесь).

промывают желудок 1% р-ром натрия тиосульфата. Назначают внутрь крахмальную слизь, молоко или яичный белок для связывания поступившего в кишечник йода, парентерально вводят ГКС, эпинефрин, антигистаминные препараты. При необходимости проводят ИВЛ, инфузионную терапию, в/в капельное введение 30% р-ра натрия тиосульфата, оксигенотерапию, форсированный диурез.