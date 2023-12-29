ЙОД* (IODUM*) Действующее вещество
при местном применении оказывает антисептическое, рассасывающее, раздражающее и отвлекающее действие. При приеме внутрь оказывает регулирующее влияние на функцию щитовидной железы (входит в состав тиреоглобулина; в низких дозах угнетает тиреотропную функцию гипофиза). Обладает незначительным антиатеросклеротическим (повышает лецитин/холестериновый коэффициент крови) и отхаркивающим эффектом, способствует рассасыванию гранулем.
местно — для обработки операционного поля и рук хирурга, ран, при фурункулезе, грибковых заболеваниях кожи, в качестве отвлекающего средства при миозите, невралгии, фибринозном плеврите. Внутрь — для профилактики развития дефицита йода, в том числе в период беременности или кормления грудью, профилактика рецидива зоба после хирургического удаления, а также после завершения комплексного лечения зоба препаратами гормонов щитовидной железы, лечение диффузного эутиреоидного зоба у детей (в том числе новорожденных) и взрослых.
наружно в виде 2, 5 или 10% спиртового р-ра.
Внутрь 50–500 мкг йода в сутки в зависимости от показаний и возраста. Суточную дозу следует принимать в один прием после еды. Детям в возрасте до 3 лет препарат можно давать в измельченном виде с пищей, молоком, соком или водой. Применение препарата с профилактической целью проводится, как правило, в течение нескольких месяцев или лет, иногда — на протяжении всей жизни. Для лечения зоба у новорожденных в большинстве случаев достаточно 2–4 нед, а у детей и взрослых — 6–12 мес или более.
повышенная чувствительность к йоду; для приема внутрь — туберкулез легких, нефрит, геморрагический диатез, угревая сыпь, хроническая пиодермия, крапивница, период беременности.
контактный дерматит, крапивница, тромбоцитопеническая пурпура, явления йодизма (кожная сыпь, лихорадка, ринит, лимфаденопатия, диспноэ, желтуха, гематурия и др.)
несовместим с эфирными маслами, р-рами аммиака, белой осадочной ртутью (образуется взрывчатая смесь).
промывают желудок 1% р-ром натрия тиосульфата. Назначают внутрь крахмальную слизь, молоко или яичный белок для связывания поступившего в кишечник йода, парентерально вводят ГКС, эпинефрин, антигистаминные препараты. При необходимости проводят ИВЛ, инфузионную терапию, в/в капельное введение 30% р-ра натрия тиосульфата, оксигенотерапию, форсированный диурез.