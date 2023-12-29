наружно в виде 2, 5 или 10% спиртового р-ра.

Внутрь 50–500 мкг йода в сутки в зависимости от показаний и возраста. Суточную дозу следует принимать в один прием после еды. Детям в возрасте до 3 лет препарат можно давать в измельченном виде с пищей, молоком, соком или водой. Применение препарата с профилактической целью проводится, как правило, в течение нескольких месяцев или лет, иногда — на протяжении всей жизни. Для лечения зоба у новорожденных в большинстве случаев достаточно 2–4 нед, а у детей и взрослых — 6–12 мес или более.