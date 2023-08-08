ГИДРОТАЛЦИТ (HYDROTALCITUM) Действующее вещество
NLM: диалюминия-гексамагния-карбонат-гексадекагидроксид-тетрагидрат.
антацидное средство с низким содержанием алюминия. Обеспечивает быструю и длительную нейтрализацию соляной кислоты желудочного сока без чрезмерного ощелачивания содержимого желудка, благодаря чему рН поддерживается на физиологическом уровне.
Оказывает гастропротекторное действие благодаря способности длительно связывать пепсин и нейтрализовать соляную кислоту, а также активировать собственные защитные факторы слизистой оболочки желудка.
Гидроталцит в терапевтических дозах не вызывает повышения концентрации ионов магния и алюминия в плазме крови и моче, поскольку практически не абсорбируется из пищеварительного тракта. На фоне лечения гидроталцитом отклонений показателей периферической крови (гемоглобин, лейкоциты, гематокрит) и биохимических параметров плазмы крови (содержание ионов натрия, калия, кальция, концентрация мочевины, глюкозы) не отмечено.
гастрит, дуоденит; пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки; неязвенная диспепсия, обусловленная нерациональным питанием или применением препаратов, оказывающих раздражающее действие на слизистую оболочку желудка; рефлюкс-эзофагит; изжога, отрыжка, ощущение переполнения желудка.
взрослым обычно назначают по 0,5–1 г через 1–2 ч после еды и перед сном. Таблетку разжевывают и запивают водой. Детям назначают в половинной дозе, рекомендуемой для взрослых.
не установлены.
при применении в терапевтических дозах побочные эффекты возникают редко, в большинстве случаев — при длительном применении препарата. Наиболее вероятным побочным эффектом является диарея.
не рекомендуется применять гидроталцит у пациентов с нарушением выделительной функции почек.
Побочных эффектов при применении гидроталцита в период беременности и кормления грудью не отмечено.
не рекомендуется применять гидроталцит одновременно с антибиотиками группы тетрациклинов и производными фторхинолонов (ципрофлоксацин, офлоксацин) ввиду возможности нарушения их абсорбции.
Препараты, содержащие железо, а также производные хенодеоксихоловой кислоты, дигоксин, циметидин и производные кумарина следует принимать за 1–2 ч до или после приема гидроталцита.
не описана.