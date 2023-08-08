антацидное средство с низким содержанием алюминия. Обеспечивает быструю и длительную нейтрализацию соляной кислоты желудочного сока без чрезмерного ощелачивания содержимого желудка, благодаря чему рН поддерживается на физиологическом уровне.

Оказывает гастропротекторное действие благодаря способности длительно связывать пепсин и нейтрализовать соляную кислоту, а также активировать собственные защитные факторы слизистой оболочки желудка.

Гидроталцит в терапевтических дозах не вызывает повышения концентрации ионов магния и алюминия в плазме крови и моче, поскольку практически не абсорбируется из пищеварительного тракта. На фоне лечения гидроталцитом отклонений показателей периферической крови (гемоглобин, лейкоциты, гематокрит) и биохимических параметров плазмы крови (содержание ионов натрия, калия, кальция, концентрация мочевины, глюкозы) не отмечено.