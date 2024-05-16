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Бессмертника песчаного цветки цветки 25 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Киев (48943) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 357 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4)
66,51
Экономия: -20,10 грн
46,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
35,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (8)
38,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (21)
35,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
40,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
39,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (6)
39,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
39,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2)
54,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
60,10
Экономия: -13,69 грн
46,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
56,52
Экономия: -22,92 грн
33,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
60,60
Экономия: -1,82 грн
58,78 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (2)
32,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
45,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (4)
61,94
Экономия: -15,53 грн
46,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
45,97 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (2)
44,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (2)
62,03
Экономия: -15,62 грн
46,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
43,10
Экономия: -1,29 грн
41,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (2)
64,30
Экономия: -17,89 грн
46,41 грн