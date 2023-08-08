парамагнитное контрастное средство для магнитно-резонансной томографии (МРТ). Гадодиамид не проникает через интактный ГЭБ. Введение гадодиамида вызывает усиление сигнала от областей с поврежденным ГЭБ, что обеспечивает большую контрастность и информативность изображений по сравнению с данными МРТ до контрастного усиления. Наличие или отсутствие контрастного усиления может быть использовано для дифференциальной диагностики различных патологических процессов.

Гадодиамид быстро распределяется во внеклеточной жидкости. Объем распределения эквивалентен объему внеклеточной жидкости. Период полураспределення составляет приблизительно 4 мин, а T ½ — около 70 мин. Выводится с мочой посредством клубочковой фильтрации. Через 4 ч после в/в введения с мочой выводится около 85% гадодиамида, через 24 ч — 95–98%. При введении гадодиамида в дозе 0,1–0,3 ммоль/кг не отмечено зависимости его кинетики от введенной дозы. Метаболиты не выявлены. Не выявлено связывания гадодиамида с белками плазмы крови. После его введения здоровым добровольцам не отмечено клинически значимых отклонений от исходных показателей гемодинамики, данных лабораторных исследований крови и мочи (за исключением транзиторного изменение уровня сывороточного железа в сроки от 8 до 48 ч после введения).