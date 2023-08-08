ГАДОДИАМИД (GADODIAMIDUM) Действующее вещество
парамагнитное контрастное средство для магнитно-резонансной томографии (МРТ). Гадодиамид не проникает через интактный ГЭБ. Введение гадодиамида вызывает усиление сигнала от областей с поврежденным ГЭБ, что обеспечивает большую контрастность и информативность изображений по сравнению с данными МРТ до контрастного усиления. Наличие или отсутствие контрастного усиления может быть использовано для дифференциальной диагностики различных патологических процессов.
Гадодиамид быстро распределяется во внеклеточной жидкости. Объем распределения эквивалентен объему внеклеточной жидкости. Период полураспределення составляет приблизительно 4 мин, а T½ — около 70 мин. Выводится с мочой посредством клубочковой фильтрации. Через 4 ч после в/в введения с мочой выводится около 85% гадодиамида, через 24 ч — 95–98%. При введении гадодиамида в дозе 0,1–0,3 ммоль/кг не отмечено зависимости его кинетики от введенной дозы. Метаболиты не выявлены. Не выявлено связывания гадодиамида с белками плазмы крови. После его введения здоровым добровольцам не отмечено клинически значимых отклонений от исходных показателей гемодинамики, данных лабораторных исследований крови и мочи (за исключением транзиторного изменение уровня сывороточного железа в сроки от 8 до 48 ч после введения).
проведение МРТ с контрастным усилением.
рекомендуемая доза для взрослых с массой тела до 100 кг и детей в возрасте старше 6 мес — 0,1 ммоль/кг (эквивалентна 0,2 мл/кг). Необходимую дозу вводят в/в однократно без специальной подготовки пациента. Р-р набирают в шприц непосредственно перед введением. МРТ-исследование при контрастном усилении должно быть начато через непродолжительное время после введения гадодиамида. Оптимальное усиление обычно наблюдается в течение первых 45 мин после введения.
повышенная чувствительность к гадодиамиду. Не следует использовать гадодиамид у больных с нарушенной функцией почек (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин), поскольку нет данных о его применении у пациентов с этой патологией.
Не рекомендуется использовать гадодиамид в период беременности, за исключением тех случаев, когда проведение контрастно усиленной МРТ является единственно возможным методом обследования.
обычно преходящи и слабо выражены. Иногда возникают общий дискомфорт с ощущением тепла или холода во всем теле, боль или давление в месте инъекции. Реже — головокружение, тошнота, рвота, головная боль, сонливость, изменение вкуса и нарушение обоняния. Очень редко возможно развитие аллергических реакций вследствие повышенной чувствительности к гадодиамиду. Описаны случаи развития анафилактического шока при введении средств, подобных гадодиамиду.
кормление грудью следует прекратить перед введением гадодиамида и возобновить не ранее чем через 24 ч после его введения.
гадодиамид не следует смешивать в шприце с другими препаратами.
нет сообщений о клинических случаях передозировки гадодиамида. Развитие острых симптомов передозировки у больных с нормальной функцией почек маловероятно. Специфического антидота нет. Лечение симптоматическое. У больных с замедленной элиминацией гадодиамида вследствие почечной недостаточности и при передозировке возможно его выведение из кровотока посредством гемодиализа.