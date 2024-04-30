гозерелин является синтетическим декапептидом, сходным с природным РФ ЛГ. При постоянном применении вызывает ингибицию секреции ЛГ в передней доле гипофиза, что приводит к снижению концентрации тестостерона в плазме крови у мужчин и концентрации эстрадиола в плазме крови у женщин. В начале курса лечения может вызывать временное повышение концентрации тестостерона в плазме крови у мужчин и эстрадиола — у женщин.

У мужчин примерно через 21 день после первой инъекции концентрация тестостерона снижается до уровня, сопоставимого с таковым при кастрации, и продолжает оставаться низкой при регулярном введении гозерелина с интервалом 28 дней. У большинства больных при этом наблюдается регресс опухоли предстательной железы и улучшение клинического состояния.

У женщин концентрация эстрадиола в плазме крови также снижается примерно через 21 день после первой инъекции гозерелина и при регулярных повторных введениях с интервалом 28 дней остается на уровне, сопоставимом с тем, который наблюдается у женщин в постклимактерический период. Это обеспечивает терапевтический эффект при гормонзависимых формах рака молочной железы, эндометриозе и фиброме матки.