в/м непосредственно после приготовления.

У мужчин при гипогонадотропном гипогонадизме применяют в дозе 1000–2000 МЕ 2–3 раза в неделю.

Если основным показанием является снижение репродуктивной способности, можно дополнительно назначить препарат, содержащий фолликулостимулирующий гормон, 2–3 раза в неделю.

При некоторых формах крипторхизма хорионический гонадотропин назначают детям в возрасте до 2 лет по 250 МЕ 2 раза в неделю в течение 6 нед; в возрасте до 6 лет — по 500–1000 МЕ 2 раза в неделю в течение 6 нед; в возрасте старше 6 лет — по 1500 МЕ 2 раза в неделю в течение 6 нед. При необходимости лечение можно повторить.

У женщин для индукции овуляции при бесплодии хорионический гонадотропин вводят обычно однократно в дозе 5000–10 000 МЕ.

Для поддержки лютеиновой фазы — 2–3 повторные инъекции по 1000–3000 МЕ каждая в течение 9 дней после овуляции или пересадки эмбриона (например, в 3-й, 6-й и 9-й дни после стимулированной овуляции).