ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ (GONADOTROPINUM CHORIONICUM) Действующее вещество
гликопротеин, продуцируемый плацентой и получаемый из мочи беременных. Хорионический гонадотропин человека стимулирует стероидогенез в половых железах за счет биологического воздействия, сходного с действием человеческого ЛГ. У мужчин он вызывает повышение продукции тестостерона, у женщин — повышение продукции эстрогенов, особенно прогестерона после овуляции. В ряде случаев может использоваться в сочетании с менотропином. При применении хорионического гонадотропина человека антителообразования не происходит.
гипогонадотропный гипогонадизм у мужчин, мужское бесплодие вследствие недостаточности сперматогенеза, задержка полового развития мальчиков, связанная с недостаточностью гонадотропной функции гипофиза, крипторхизм, не обусловленный анатомической окклюзией, индукция овуляции при женском бесплодии, связанном с ановуляцией или нарушением созревания фолликула, проведение контролируемой гиперстимуляции для подготовки фолликула к пункции в программах вспомогательной репродукции.
в/м непосредственно после приготовления.
У мужчин при гипогонадотропном гипогонадизме применяют в дозе 1000–2000 МЕ 2–3 раза в неделю.
Если основным показанием является снижение репродуктивной способности, можно дополнительно назначить препарат, содержащий фолликулостимулирующий гормон, 2–3 раза в неделю.
При некоторых формах крипторхизма хорионический гонадотропин назначают детям в возрасте до 2 лет по 250 МЕ 2 раза в неделю в течение 6 нед; в возрасте до 6 лет — по 500–1000 МЕ 2 раза в неделю в течение 6 нед; в возрасте старше 6 лет — по 1500 МЕ 2 раза в неделю в течение 6 нед. При необходимости лечение можно повторить.
У женщин для индукции овуляции при бесплодии хорионический гонадотропин вводят обычно однократно в дозе 5000–10 000 МЕ.
Для поддержки лютеиновой фазы — 2–3 повторные инъекции по 1000–3000 МЕ каждая в течение 9 дней после овуляции или пересадки эмбриона (например, в 3-й, 6-й и 9-й дни после стимулированной овуляции).
наличие или подозрение на наличие андрогензависимых опухолей (карцинома предстательной железы или грудной железы у мужчин), мальформации половых органов, несовместимые с беременностью, фиброзные опухоли матки, несовместимые с беременностью, увеличение размеров яичников или наличие кист, не обусловленных синдромом поликистозных яичников, гинекологические кровотечения неизвестной этиологии, карцинома яичников, матки или молочной железы, внематочная беременность в течение 3 предыдущих месяцев, тромбоэмболические заболевания в активной фазе, первичная недостаточность яичников, пороки развития половых органов, несовместимые с беременностью, после наступления менопаузы.
возможно появление кожных высыпаний; у мужчин после применения в высоких дозах иногда отмечается задержка воды и натрия, что расценивается как результат избыточного уровня андрогенов, тромбоэмболия, гидроторакс, тошнота, диарея, увеличение массы тела, гинекомастия у мужчин.
лечение пациентов мужского пола с помощью ЛГ приводит к повышению продукции андрогенов, поэтому хорионический гонадотропин следует с осторожностью применять у мальчиков в препубертатном возрасте во избежание преждевременного полового созревания и преждевременного закрытия эпифизов.
Пациенты со скрытой или явной сердечной недостаточностью, нарушением функции почек, гипертензией, эпилепсией или мигренью должны находиться под постоянным наблюдением врача, так как повышение продукции андрогенов может привести к обострению или рецидиву этих заболеваний.
При беременности, наступившей после индукции овуляции гонадотропными препаратами, повышается риск невынашивания и многоплодия.
не изучались.
не описана.