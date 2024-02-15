ГИДАЗЕПАМ* (GIDAZEPAMUM*) Действующее вещество
относится к дневным транквилизаторам. Кроме транквилизирующего, обладает противосудорожным, слабовыраженным миорелаксирующим и снотворным свойствами, стабилизирует функции вегетативной нервной системы, потенцирует эффект снотворных средств. Отличается наличием активирующего эффекта.
невротические и неврозоподобные состояния различной этиологии с явлениями тревоги, страха, повышенной раздражительности и эмоциональной лабильности, нарушениями сна. Наряду с этим гидазепам применяют при различных вегетативных дисфункциях, в том числе связанных с диэнцефальной патологией, при мигрени, логоневрозе, для устранения абстиненции при алкоголизме. Препарат можно применять в амбулаторной практике и у больных пожилого возраста.
таблетки. Внутрь по 0,02–0,05 г 3 раза в сутки, при необходимости постепенно повышая дозу до достижения терапевтического эффекта. Средняя суточная доза препарата для лечения больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами составляет 0,06–0,15 г, при мигрени и логоневрозе — 0,04–0,06 г.
Для устранения алкогольной абстиненции начальная доза гидазепама составляет 0,05 г, средняя суточная — 0,15 г, максимальная суточная — 0,5 г.
Длительность курса терапии гидазепамом зависит от состояния больного и переносимости препарата. Продолжительность курса лечения — от нескольких дней до 1–2 мес.
Сублингвальные таблетки. Препарат применяют сублингвально. Принимать по 20–50 мг 3 раза в сутки, при необходимости постепенно повышая дозу в диапазоне 50–200 мг/сут до получения терапевтического эффекта. Курсовая доза 100 мг является оптимальной.
тяжелое течение миастении, нарушение функции печени (цирроз, болезнь Боткина) и почек, период беременности.
иногда при применении в высоких дозах или передозировке препарата могут отмечаться побочные эффекты, характерные для других производных бензодиазепина, — сонливость, вялость, мышечная слабость, снижение скорости реакции. В этом случае следует снизить дозу или отменить препарат.