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Активные вещества — “Г”ГИДАЗЕПАМ* (GIDAZEPAMUM*)

ГИДАЗЕПАМ* (GIDAZEPAMUM*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Гидазепам ІС® таблетки, 0,02 г, блистер, № 20; ИнтерХим
Гидазепам ІС® Таблетки, 0,02 г, блистер, № 20 ИнтерХим
В 1203 аптеках
от 156,63 грн
Цены в аптеках
Гидазепам ІС® таблетки, 0,05 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Гидазепам ІС® Таблетки, 0,05 г, блистер, № 10 ИнтерХим
В 1177 аптеках
от 191,97 грн
Цены в аптеках
Гидазепам ІС® таблетки сублингвальные, 0,02 г, блистер, № 20; ИнтерХим
Гидазепам ІС® Таблетки сублингвальные, 0,02 г, блистер, № 20 ИнтерХим
В 1060 аптеках
от 139,85 грн
Цены в аптеках
Гидазепам ІС® таблетки сублингвальные, 0,05 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Гидазепам ІС® Таблетки сублингвальные, 0,05 г, блистер, № 10 ИнтерХим
В 903 аптеках
от 161,60 грн
Цены в аптеках
Белый или белый со слегка кремоватым оттенком мелкокристаллический порошок, практически нерастворимый в воде, малорастворимый в спирте.

относится к дневным транквилизаторам. Кроме транквилизирующего, обладает противосудорожным, слабовыраженным миорелаксирующим и снотворным свойствами, стабилизирует функции вегетативной нервной системы, потенцирует эффект снотворных средств. Отличается наличием активирующего эффекта.

невротические и неврозоподобные состояния различной этиологии с явлениями тревоги, страха, повышенной раздражительности и эмоциональной лабильности, нарушениями сна. Наряду с этим гидазепам применяют при различных вегетативных дисфункциях, в том числе связанных с диэнцефальной патологией, при мигрени, логоневрозе, для устранения абстиненции при алкоголизме. Препарат можно применять в амбулаторной практике и у больных пожилого возраста.

таблетки. Внутрь по 0,02–0,05 г 3 раза в сутки, при необходимости постепенно повышая дозу до достижения терапевтического эффекта. Средняя суточная доза препарата для лечения больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами составляет 0,06–0,15 г, при мигрени и логоневрозе — 0,04–0,06 г.
Для устранения алкогольной абстиненции начальная доза гидазепама составляет 0,05 г, средняя суточная — 0,15 г, максимальная суточная — 0,5 г.
Длительность курса терапии гидазепамом зависит от состояния больного и переносимости препарата. Продолжительность курса лечения — от нескольких дней до 1–2 мес.
Сублингвальные таблетки. Препарат применяют сублингвально. Принимать по 20–50 мг 3 раза в сутки, при необходимости постепенно повышая дозу в диапазоне 50–200 мг/сут до получения терапевтического эффекта. Курсовая доза 100 мг является оптимальной.

тяжелое течение миастении, нарушение функции печени (цирроз, болезнь Боткина) и почек, период беременности.

иногда при применении в высоких дозах или передозировке препарата могут отмечаться побочные эффекты, характерные для других производных бензодиазепина, — сонливость, вялость, мышечная слабость, снижение скорости реакции. В этом случае следует снизить дозу или отменить препарат.