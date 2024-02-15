таблетки. Внутрь по 0,02–0,05 г 3 раза в сутки, при необходимости постепенно повышая дозу до достижения терапевтического эффекта. Средняя суточная доза препарата для лечения больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами составляет 0,06–0,15 г, при мигрени и логоневрозе — 0,04–0,06 г.

Для устранения алкогольной абстиненции начальная доза гидазепама составляет 0,05 г, средняя суточная — 0,15 г, максимальная суточная — 0,5 г.

Длительность курса терапии гидазепамом зависит от состояния больного и переносимости препарата. Продолжительность курса лечения — от нескольких дней до 1–2 мес.

Сублингвальные таблетки. Препарат применяют сублингвально. Принимать по 20–50 мг 3 раза в сутки, при необходимости постепенно повышая дозу в диапазоне 50–200 мг/сут до получения терапевтического эффекта. Курсовая доза 100 мг является оптимальной.