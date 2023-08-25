афобазол — производное 2-меркаптобензимидазола, селективный анксиолитик, не относящийся к классу агонистов бензодиазепиновых рецепторов. Препятствует развитию мембранозависимых изменений в ГАМК-рецепторе.

Афобазол оказывает анксиолитическое действие с активирующим компонентом, не сопровождающееся гипнотическим и седативным эффектом (седативное действие выявляют в дозе афобазола, в 40–50 раз превышающей ED 50 для анксиолитического действия). У препарата отсутствуют миорелаксантные свойства, негативное влияние на показатели памяти и внимания. При его применении не формируется лекарственной зависимости и не развивается синдром отмены.

Действие оказывается преимущественно в виде сочетания анксиолитического (противотревожного) и легкого стимулирующего (активирующего) эффектов. Уменьшение выраженности или устранение тревоги (озабоченность, плохие предчувствия, опасения, раздражительность), напряженности (боязнь, плаксивость, ощущение беспокойства, неспособность расслабиться, бессонница, страх), а следовательно, соматических (мышечные, сенсорные, сердечно-сосудистые, дыхательные, желудочно-кишечные симптомы), вегетативных (сухость во рту, гипергидроз, головокружение), когнитивных (трудности при концентрации внимания, снижение памяти) нарушений отмечается на 5–7-й день лечения. Максимальный эффект достигается к концу 4-й недели лечения и сохраняется после отмены препарата в среднем 1–2 нед.