ФАБОМОТИЗОЛ (FABOMOTIZOLUM) Действующее вещество
Форма выпуска: таблетки.
афобазол — производное 2-меркаптобензимидазола, селективный анксиолитик, не относящийся к классу агонистов бензодиазепиновых рецепторов. Препятствует развитию мембранозависимых изменений в ГАМК-рецепторе.
Афобазол оказывает анксиолитическое действие с активирующим компонентом, не сопровождающееся гипнотическим и седативным эффектом (седативное действие выявляют в дозе афобазола, в 40–50 раз превышающей ED50 для анксиолитического действия). У препарата отсутствуют миорелаксантные свойства, негативное влияние на показатели памяти и внимания. При его применении не формируется лекарственной зависимости и не развивается синдром отмены.
Действие оказывается преимущественно в виде сочетания анксиолитического (противотревожного) и легкого стимулирующего (активирующего) эффектов. Уменьшение выраженности или устранение тревоги (озабоченность, плохие предчувствия, опасения, раздражительность), напряженности (боязнь, плаксивость, ощущение беспокойства, неспособность расслабиться, бессонница, страх), а следовательно, соматических (мышечные, сенсорные, сердечно-сосудистые, дыхательные, желудочно-кишечные симптомы), вегетативных (сухость во рту, гипергидроз, головокружение), когнитивных (трудности при концентрации внимания, снижение памяти) нарушений отмечается на 5–7-й день лечения. Максимальный эффект достигается к концу 4-й недели лечения и сохраняется после отмены препарата в среднем 1–2 нед.
тревожные состояния, сопровождающиеся ощущением тревоги, страхом, раздражительностью, эмоциональной лабильностью, беспокойством, возбуждением; генерализованные тревожные расстройства, неврастения, нарушение адаптации; соматические заболевания и состояния (БА, синдром раздраженного кишечника, системная красная волчанка, ИБС, АГ, аритмия, нейроциркуляторная дистония, предменструальный синдром, климактерический синдром, алкогольный абстинентный синдром), дерматологические, онкологические и другие заболевания; диссомния, связанная с ощущением тревоги; для уменьшения проявлений синдрома отмены при отказе от курения.
внутрь после приема пищи. Оптимальная разовая доза препарата — 10 мг, суточная — 30 мг, распределенные на 3 приема в течение дня. Продолжительность курса терапии составляет 2–4 нед. При необходимости суточная доза препарата может быть повышена до 60 мг, а курс лечения продлен до 3 мес.
период беременности и кормления грудью, индивидуальная непереносимость препарата, возраст до 18 лет (действие препарата у детей и подростков в возрасте до 18 лет не изучали).
возможны аллергические реакции при повышенной индивидуальной чувствительности.
афобазол улучшает сенсомоторное реагирование и координацию движений, внимание и кратковременную зрительную память, что позволяет применять препарат у лиц, профессиональная деятельность которых требует быстрой психической и двигательной реакции.
афобазол не влияет на наркотический эффект этанола и гипнотическое действие тиопентала. Потенцирует противосудорожное действие карбамазепина, усиливает анксиолитическое действие диазепама.
седативный эффект и повышенная сонливость без проявлений миорелаксации.