в/в. Для профилактики спонтанного кровотечения или при легком кровотечении — 10 МЕ/кг (содержание фактора VIII, необходимого для предупреждения спонтанного кровотечения — 5% нормального уровня); при умеренном кровотечении и проведении небольшого по объему хирургического вмешательства (например экстракция зуба) — 15–25 МЕ/кг (содержание фактора VIII — 30–80% нормы) с последующей поддерживающей дозой 10–15 МЕ/кг каждые 12–24 ч в течение 3 сут или до получения достаточного клинического эффекта; при остром кровотечении, угрожающем жизни — 40–50 МЕ/кг (содержание фактора VIII — 60–100% нормы) с последующей поддерживающей дозой 20–25 МЕ/кг каждые 8–24 ч; при обширных хирургических вмешательствах — 40–50 МЕ/кг за 1 ч до процедуры и 20–25 МЕ/кг — через 5 ч после первой дозы (то есть 80–100% нормы до и после операции), затем повторяют каждые 8–24 ч до получения достаточного клинического эффекта. Для длительной профилактики кровотечений при тяжелой гемофилии А — 12–25 МЕ/кг каждые 2–3 дня.

Криопреципитат применяют с учетом совместимости по АВ0-группам крови. Емкость с замороженным криопреципитатом помещают для оттаивания и полного растворения на водяную баню при температуре не выше 35–37 °С и выдерживают не более 7 мин. Образующийся при этом прозрачный желтоватого цвета р-р, который не должен содержать хлопьев, применяют сразу после приготовления. Вводят в/в струйно с помощью шприца или системы для переливания с фильтром одноразового пользования. Доза зависит от исходного содержания фактора VIII в крови больного гемофилией, характера и локализации кровотечений, степени риска хирургического вмешательства, наличия в крови больного специфического ингибитора, способного нейтрализовать активность фактора VIII (выражается в единицах активности фактора VIII). Для обеспечения эффективного гемостаза при наиболее частых осложнениях гемофилии (гемартрозы, почечные, десневые и носовые кровотечения), а также удалении зубов содержание фактора VIII в плазме должно быть не ниже 20%; при межмышечных гематомах, желудочно-кишечных кровотечениях, переломах и других травмах — не ниже 40%; при большинстве хирургических вмешательств — не менее 70%. При введении фактора VIII из расчета 1 ЕД на 1 кг массы тела его содержание в крови увеличивается в среднем на 1%. Исходя из этого, количество доз, необходимое для повышения концентрации фактора VIII в крови до заданного уровня, вычисляют по формуле: массу тела больного (в кг) умножить на необходимое содержание фактора VIII в крови больного и разделить на 200 (минимальное содержание фактора VIII в единицах активности в 1 дозе криопреципитата). После полной остановки кровотечения введение фактора VIII больным гемофилией осуществляют с интервалом 12–24 ч в дозе, обеспечивающей повышение содержания фактора VIII не менее чем на 20%. Лечение продолжают в течение нескольких дней — до видимого уменьшения размеров гематомы. При хирургических вмешательствах гемостатическую дозу вводят за 30 мин до операции. При массивном кровотечении восполняют кровопотерю, в конце операции криопреципитат вводят повторно (½ первоначальной дозы). Через 3–5 дней после операции необходимо поддерживать концентрацию фактора VIII в крови больного в тех же пределах, что и во время операции. В послеоперационный период в дальнейшем для поддержания гемостаза достаточно повысить содержание фактора VIII до 20%. Длительность гемостатической терапии — 7–14 дней и зависит от характера, локализации кровотечения, репаративных особенностей ткани. Лечение больного гемофилией криопреципитатом целесообразно сочетать с одновременным назначением антифибринолитических средств и ГКС в профилактических и средних терапевтических дозах.