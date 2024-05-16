ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ VIII* (FACTOR COAGULATIONIS VIII*) Действующее вещество
хроматографически очищенная лиофилизированная фракция плазмы крови человека, содержащая фактор VIII свертывания крови. Антигемофильный глобулин, восполняет дефицит фактора свертывания VIII, временно компенсирует коагуляционный дефект у больных гемофилией А. Находится в естественном сочетании с белком С фактора VIII, фактором Виллебранда. Включается в процессы свертывания крови, способствует переходу протромбина в тромбин и образованию фибринового сгустка. Сразу после введения повышает коагуляционный потенциал крови. Снижение активности антигемофильного фактора носит двухфазный характер: ранняя фаза — быстрое снижение активности, характеризует время уравновешивания с внесосудистым пространством, вторая фаза — медленная, отражает биологический период полураспада введенного антигемофильного фактора и составляет 9–14 ч. Специфическая активность (после добавления альбумина человека) — 9–22 МЕ протеина. 1 МЕ (по определению стандарта фактора VIII свертывающей системы крови ВОЗ) приблизительно равна уровню антигемофильного фактора, присутствующего в 1 мл свежей донорской плазмы человека.
Время достижения Cmax в плазме крови после в/в введения — от 10 мин до 2 ч. T½ — 8,4–19,3 ч. Активность фактора свертывания VIII снижается постепенно — на 15% в течение 12 ч. При гипертермии T½ фактора свертывания VIII может уменьшаться.
гемофилия А, болезнь Виллебранда (лечение и профилактика кровотечений, в том числе во время хирургических вмешательств); приобретенный дефицит фактора VIII, заболевания, сопровождающиеся образованием антител к фактору VIII.
в/в. Для профилактики спонтанного кровотечения или при легком кровотечении — 10 МЕ/кг (содержание фактора VIII, необходимого для предупреждения спонтанного кровотечения — 5% нормального уровня); при умеренном кровотечении и проведении небольшого по объему хирургического вмешательства (например экстракция зуба) — 15–25 МЕ/кг (содержание фактора VIII — 30–80% нормы) с последующей поддерживающей дозой 10–15 МЕ/кг каждые 12–24 ч в течение 3 сут или до получения достаточного клинического эффекта; при остром кровотечении, угрожающем жизни — 40–50 МЕ/кг (содержание фактора VIII — 60–100% нормы) с последующей поддерживающей дозой 20–25 МЕ/кг каждые 8–24 ч; при обширных хирургических вмешательствах — 40–50 МЕ/кг за 1 ч до процедуры и 20–25 МЕ/кг — через 5 ч после первой дозы (то есть 80–100% нормы до и после операции), затем повторяют каждые 8–24 ч до получения достаточного клинического эффекта. Для длительной профилактики кровотечений при тяжелой гемофилии А — 12–25 МЕ/кг каждые 2–3 дня.
Криопреципитат применяют с учетом совместимости по АВ0-группам крови. Емкость с замороженным криопреципитатом помещают для оттаивания и полного растворения на водяную баню при температуре не выше 35–37 °С и выдерживают не более 7 мин. Образующийся при этом прозрачный желтоватого цвета р-р, который не должен содержать хлопьев, применяют сразу после приготовления. Вводят в/в струйно с помощью шприца или системы для переливания с фильтром одноразового пользования. Доза зависит от исходного содержания фактора VIII в крови больного гемофилией, характера и локализации кровотечений, степени риска хирургического вмешательства, наличия в крови больного специфического ингибитора, способного нейтрализовать активность фактора VIII (выражается в единицах активности фактора VIII). Для обеспечения эффективного гемостаза при наиболее частых осложнениях гемофилии (гемартрозы, почечные, десневые и носовые кровотечения), а также удалении зубов содержание фактора VIII в плазме должно быть не ниже 20%; при межмышечных гематомах, желудочно-кишечных кровотечениях, переломах и других травмах — не ниже 40%; при большинстве хирургических вмешательств — не менее 70%. При введении фактора VIII из расчета 1 ЕД на 1 кг массы тела его содержание в крови увеличивается в среднем на 1%. Исходя из этого, количество доз, необходимое для повышения концентрации фактора VIII в крови до заданного уровня, вычисляют по формуле: массу тела больного (в кг) умножить на необходимое содержание фактора VIII в крови больного и разделить на 200 (минимальное содержание фактора VIII в единицах активности в 1 дозе криопреципитата). После полной остановки кровотечения введение фактора VIII больным гемофилией осуществляют с интервалом 12–24 ч в дозе, обеспечивающей повышение содержания фактора VIII не менее чем на 20%. Лечение продолжают в течение нескольких дней — до видимого уменьшения размеров гематомы. При хирургических вмешательствах гемостатическую дозу вводят за 30 мин до операции. При массивном кровотечении восполняют кровопотерю, в конце операции криопреципитат вводят повторно (½ первоначальной дозы). Через 3–5 дней после операции необходимо поддерживать концентрацию фактора VIII в крови больного в тех же пределах, что и во время операции. В послеоперационный период в дальнейшем для поддержания гемостаза достаточно повысить содержание фактора VIII до 20%. Длительность гемостатической терапии — 7–14 дней и зависит от характера, локализации кровотечения, репаративных особенностей ткани. Лечение больного гемофилией криопреципитатом целесообразно сочетать с одновременным назначением антифибринолитических средств и ГКС в профилактических и средних терапевтических дозах.
повышенная чувствительность.
аллергические и трансфузионные реакции (крапивница, сыпь, стридорозное дыхание, снижение АД, озноб, гипертермия, анафилаксия), преходящая парестезия слизистой оболочки полости рта, тошнота, рвота, головная боль.
с осторожностью применяют в период беременности и кормления грудью. Необходимо осуществлять контроль ЧСС до и во время терапии: при значительном повышении ЧСС замедляют скорость инфузии или прекращают введение. Во время и после окончания курса терапии необходимо контролировать содержание фактора VIII в крови. Для выявления признаков прогрессирующей гемолитической анемии необходимо осуществлять контроль гематокрита и прямой реакции Кумбса. Изменения иммунного статуса у больных асимптоматической гемофилией обусловлены многократным воздействием вирусных возбудителей и/или возможным наличием примесей в препаратах фактора VIII (например IgG). Для достижения удовлетворительных клинических результатов помимо первоначально рассчитанной дозы возможно введение дополнительной дозы. При отсутствии клинического эффекта необходимо провести тест на выявление ингибитора и определить его количество в нейтрализованных антигемофильных единицах на 1 мл или общий объем плазмы. Для снижения риска развития побочных эффектов рекомендуется использовать не позднее 1 ч после разведения, вводить только в/в в течение не менее 3 ч (со скоростью 10 мл/мин), р-р не замораживать и не использовать вторично. Возможно образование антител к фактору свертывания VIII, в таких случаях эффективность терапии обычно снижается, что может потребовать повышения дозы фактора свертывания VIII. Возможно повышение скорости снижения показателей CD4-клеточного анализа у ВИЧ-сероположительных больных гемофилией.
даназол повышает активность фактора свертывания VIII.