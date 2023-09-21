ФРАМИЦЕТИН (FRAMYCETINUM) Действующее вещество
Антибиотик группы аминогликозидов для местного применения в оториноларингологии. Обладает широким спектром антибактериального действия. Действует бактерицидно. Активен в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Устойчивость к фрамицетину развивается медленно и в небольшой степени. Системная абсорбция низкая.
В составе комбинированной терапиии, как местное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки ринофарингеальной области, в том числе при рините, ринофарингите, синусите.
Воспалительные процессы после оперативных вмешательств (профилактика и лечение).
взрослым закапывают по 1-2 капли 4-6 раз/сут в каждый носовой ход с интервалом 2-3 ч, детям – по 1-2 капли в каждый носовой ход 3 раза в сутки.
повышенная чувствительность к антибиотикам группы аминогликозидов.
в редких случаях возможны кожные аллергические реакции.
при длительном применении препарата возможно появление резистентных штаммов микроорганизмов. Если в течение 7 дней лечения терапевтический эффект отсутствует или выражен слабо, препарат необходимо отменить.
Не применять для промывания околоносовых пазух.
при температуре до 25 °С.