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Активные вещества — “Ф”ФРАМИЦЕТИН (FRAMYCETINUM)

ФРАМИЦЕТИН (FRAMYCETINUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Изофра спрей назальный, раствор, 8000 ме/мл, флакон с распылителем, 15 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1; Laboratories Bouchara Recordati
Изофра Спрей назальный, раствор, 8000 ме/мл, флакон с распылителем, 15 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1 Laboratories Bouchara Recordati
В 1131 аптеке
от 260,70 грн
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Антибиотик группы аминогликозидов для местного применения в оториноларингологии. Обладает широким спектром антибактериального действия. Действует бактерицидно. Активен в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Устойчивость к фрамицетину развивается медленно и в небольшой степени. Системная абсорбция низкая.

В составе комбинированной терапиии, как местное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки ринофарингеальной области, в том числе при рините, ринофарингите, синусите.
Воспалительные процессы после оперативных вмешательств (профилактика и лечение).

взрослым закапывают по 1-2 капли 4-6 раз/сут в каждый носовой ход с интервалом 2-3 ч, детям – по 1-2 капли в каждый носовой ход 3 раза в сутки.

повышенная чувствительность к антибиотикам группы аминогликозидов.

в редких случаях возможны кожные аллергические реакции.

при длительном применении препарата возможно появление резистентных штаммов микроорганизмов. Если в течение 7 дней лечения терапевтический эффект отсутствует или выражен слабо, препарат необходимо отменить.
Не применять для промывания околоносовых пазух.

при температуре до 25 °С.