ФЛЮПЕНТИКСОЛ (FLUPENTIXOL) Действующее вещество
MeSH, RTECS: 1-пиперазинэтанол, 4-(3-(2-(трифлуорометил)-9H-тиоксантен-9-илиден)пропил)- (9CI).
флюпентиксол — нейролептик, производное тиоксантена. Обладает также антидепрессивным и анксиолитическим действием. Антипсихотическое действие обусловлено блокадой дофаминовых D2-рецепторов мезолимбической и мезокортикальной системы. Седативное действие обусловлено блокадой адренорецепторов ретикулярной формации ствола головного мозга; противорвотное действие — блокадой дофаминовых D2-рецепторов триггерной зоны рвотного центра; гипотермическое действие — блокадой дофаминовых рецепторов гипоталамуса. В дозе до 3 мг/сут оказывает антидепрессивное и активирующее действие. Антипсихотическое действие начинается при применении в дозах >3 мг/сут. Эффект развивается на 1-й неделе лечения, быстро проходит после прекращения приема. Неспецифический седативный эффект наступает при приеме флюпентиксола в дозах, превышающих 25 мг/сут. Во всем диапазоне доз оказывает анксиолитическое действие. Устраняет основные симптомы психоза, в том числе галлюцинации, параноидальный бред и нарушения мышления. Обладает растормаживающими (антиаутистическим и активирующим) свойствами, уменьшает выраженность вторичных расстройств настроения, что способствует активизации больных с депрессивной симптоматикой, безынициативностью; повышает коммуникабельность и облегчает социальную адаптацию. В отличие от флюпентиксола гидрохлорида, флюпентиксола деканоат применяют в форме депо, его действие сохраняется в течение 2–4 нед.
Cmax в плазме крови достигается через 3–6 ч после приема внутрь. Биодоступность флюпентиксола составляет около 40%; T½ — около 35 ч. Метаболиты лишены нейролептической активности. Выводится преимущественно с калом, частично — с мочой.
При введении в организм цис(Z)-флюпентиксола деканоат ферментативно расщепляется на активное вещество цис(Z)-флюпентиксол и декановую кислоту. Cmax в плазме крови достигается к концу 1-й недели после в/м инъекции. Период действия депо-формы составляет около 3 нед, что обусловлено скоростью высвобождения активного вещества из депо. Флюпентиксол в незначительном количестве проникает через гематоплацентарный барьер и в грудное молоко.
в дозах 0,5–1 мг — легкие и умеренно выраженные депрессивные состояния, сопровождаемые тревогой, астенией, потерей инициативы; хронические невротические расстройства с состоянием тревоги, депрессией, апатией; психосоматические расстройства с астеническими реакциями; острые, ситуативно обусловленные тревожные расстройства и состояния эмоционального напряжения, не требующие назначения седативных и снотворных средств, особенно при подозрении на злоупотребление транквилизаторами.
В дозе 5 мг и форме депо — психотические расстройства, особенно с галлюцинациями, параноидальным бредом и другими расстройствами мышления, которые сопровождаются апатией, анергией и аутизмом.
внутрь в начале лечения назначают в низких дозах, повышая их до получения оптимального клинического эффекта.
Дозы <3 мг/сут: в начале лечения обычно назначают внутрь по 1 мг/сут — 1 раз утром или по 0,5 мг 2 раза в сутки. При недостаточном терапевтическом эффекте через 1 нед дозу можно повысить до 2 мг/сут. Суточную дозу свыше 2 мг необходимо разделять на 2 приема. Максимальная доза — 3 мг/сут. Терапевтический эффект обычно отмечается через 2–3 дня после начала лечения, если после приема дозы 3 мг/сут эффект отсутствует, флюпентиксол следует отменить.
Дозы ≥3 мг/сут: в начале лечения назначают внутрь по 3–15 мг/сут, разделенные на 2–3 приема. При необходимости дозу повышают до 40 мг/сут.
Поддерживающая доза обычно составляет 5–20 мг/сут 1 раз в сутки утром.
При использовании формы депо дозу и интервал между инъекциями устанавливают индивидуально в зависимости от клинического эффекта и концентрации р-ра. Вводят только в/м. Поддерживающая доза при использовании р-ра в концентрации 20 мг/мл обычно составляет 20–40 мг (1–2 мл) 1 раз в 2–4 нед. При необходимости дозу можно повысить или сократить интервал между инъекциями. Если для назначения необходимой дозы объем р-ра превышает 2–3 мл, то следует использовать р-р в более высокой концентрации (100 мг/мл).
При использовании р-ра более высокой концентрации (100 мг/мл) поддерживающая доза составляет 50–200 мг (0,5–2,0 мл) 1 раз в 2–4 нед. При обострении или рецидиве заболевания и при необходимости назначают не менее 400 мг 1 раз в 1–2 нед.
При достижении клинического эффекта постепенно переходят на поддерживающую дозу — 20–200 мг 1 раз в 2–4 нед.
повышенная чувствительность к флюпентиксолу; острое отравление алкоголем, барбитуратами, опиатами; коматозное состояние; нарушение функции печени или почек, паркинсонизм, лихорадка; указания в анамнезе на злокачественный нейролептический синдром, гипертермию центрального происхождения, токсический агранулоцитоз. Не рекомендуется назначать пациентам с симптомами возбуждения или повышенной активностью (возможно увеличение выраженности симптомов); в период беременности или кормления грудью.
возможно развитие экстрапирамидных симптомов, особенно на начальном этапе лечения. В большинстве случаев они исчезают при снижении дозы и/или назначении противопаркинсонических препаратов (регулярное профилактическое применение последних не рекомендуется). Иногда при длительной терапии может развиваться поздняя дискинезия, не купируемая применением противопаркинсонических препаратов (рекомендуется снижение дозы или если возможно прекращение терапии). Может наблюдаться преходящая бессонница, особенно если пациента переводят на флюпентиксол после терапии седативными нейролептиками. При применении флюпентиксола в высоких дозах может отмечаться седативный эффект. Возможны транзиторные изменения функциональных печеночных проб.
с осторожностью назначают пациентам с судорожным синдромом, тяжелыми нарушениями функции печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если ранее пациент получал транквилизаторы, не оказывающие седативного действия, их следует отменять постепенно. При длительной терапии флюпентиксолом, особенно при назначении в высоких дозах, необходимо тщательно наблюдать пациента и периодически оценивать его состояние в целях снижения поддерживающей дозы.
При терапии нейролептиками возможно развитие злокачественного нейролептического синдрома (ЗНС), который наблюдается редко, но может привести к летальному исходу. Основные симптомы ЗНС: гипертермия, ригидность скелетных мышц, спутанность сознания, а также симптомы дисфункции вегетативной нервной системы (лабильное АД, тахикардия, повышенное потоотделение). Кроме немедленной отмены нейролептиков проводят симптоматическое и поддерживающее лечение.
Несмотря на то что флюпентиксол в обычных дозах не оказывает седативного действия, следует соблюдать осторожность (особенно в начале лечения) лицам, управляющим транспортными средствами или обслуживающим потенциально опасные механизмы.
флюпентиксол может усиливать действие алкоголя, барбитуратов и других средств, вызывающих угнетение ЦНС. Не следует назначать одновременно с гуанетидином и другими антиадренергическими средствами с аналогичным механизмом действия, поскольку флюпентиксол может ослабить их гипотензивный эффект. Флюпентиксол уменьшает выраженность действия леводопы и адренергических средств. Применение с метоклопрамидом и пиперазином повышает риск развития экстрапирамидных симптомов.
симптомы: сонливость, гипер- или гипотермия, коматозное состояние, экстрапирамидные симптомы, судороги, артериальная гипотензия, шок.
Лечение симптоматическое и поддерживающее. При передозировке после приема флупентиксола внутрь необходимо экстренное промывание желудка и назначение сорбентов. При передозировке любой лекарственной формы следует поддерживать функцию дыхания и деятельность сердечно-сосудистой системы. Эпинефрин вводить противопоказано, поскольку это может привести к дальнейшему снижению АД. При судорогах назначают диазепам, а при экстрапирамидных симптомах — бипериден.