внутрь в начале лечения назначают в низких дозах, повышая их до получения оптимального клинического эффекта.

Дозы <3 мг/сут: в начале лечения обычно назначают внутрь по 1 мг/сут — 1 раз утром или по 0,5 мг 2 раза в сутки. При недостаточном терапевтическом эффекте через 1 нед дозу можно повысить до 2 мг/сут. Суточную дозу свыше 2 мг необходимо разделять на 2 приема. Максимальная доза — 3 мг/сут. Терапевтический эффект обычно отмечается через 2–3 дня после начала лечения, если после приема дозы 3 мг/сут эффект отсутствует, флюпентиксол следует отменить.

Дозы ≥3 мг/сут: в начале лечения назначают внутрь по 3–15 мг/сут, разделенные на 2–3 приема. При необходимости дозу повышают до 40 мг/сут.

Поддерживающая доза обычно составляет 5–20 мг/сут 1 раз в сутки утром.

При использовании формы депо дозу и интервал между инъекциями устанавливают индивидуально в зависимости от клинического эффекта и концентрации р-ра. Вводят только в/м. Поддерживающая доза при использовании р-ра в концентрации 20 мг/мл обычно составляет 20–40 мг (1–2 мл) 1 раз в 2–4 нед. При необходимости дозу можно повысить или сократить интервал между инъекциями. Если для назначения необходимой дозы объем р-ра превышает 2–3 мл, то следует использовать р-р в более высокой концентрации (100 мг/мл).

При использовании р-ра более высокой концентрации (100 мг/мл) поддерживающая доза составляет 50–200 мг (0,5–2,0 мл) 1 раз в 2–4 нед. При обострении или рецидиве заболевания и при необходимости назначают не менее 400 мг 1 раз в 1–2 нед.

При достижении клинического эффекта постепенно переходят на поддерживающую дозу — 20–200 мг 1 раз в 2–4 нед.