дозу и продолжительность лечения устанавливают индивидуально. Средняя доза составляет 15 мг железа фумарата на 1 кг массы тела в сутки, то есть приблизительно 5–6 мг элементарного железа на 1 кг массы тела в сутки. Детям в возрасте до 2 лет фумарат железа назначают по 150 мг 1 раз в сутки, от 2 до 6 лет — по 150 мг 2 раза в сутки, старше 6 лет — по 150 мг 3–4 раза в сутки. Взрослым (в случае непереносимости других препаратов железа) назначают по 300 мг 3–4 раза в сутки. Рекомендуется принимать в промежутках между приемами пищи и запивать водой (но не чаем).