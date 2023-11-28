ЖЕЛЕЗА ФУМАРАТ* (FERROUS FUMARATE*) Действующее вещество
NLM: 2-бутендиоевой кислоты (E)-, железная (2+) соль (1:1); или фумаровой кислоты, железная (2+) соль (1:1).
соль двухвалентного железа для перорального применения; 30 мг железа фумарата соответствует 10 мг элементарного железа. Восполняет дефицит железа в организме, в частности при железодефицитной анемии.
железодефицитная анемия (при алиментарной недостаточности и снижении абсорбции железа, массивном кровотечении, повышенной потребности в данном микроэлементе).
дозу и продолжительность лечения устанавливают индивидуально. Средняя доза составляет 15 мг железа фумарата на 1 кг массы тела в сутки, то есть приблизительно 5–6 мг элементарного железа на 1 кг массы тела в сутки. Детям в возрасте до 2 лет фумарат железа назначают по 150 мг 1 раз в сутки, от 2 до 6 лет — по 150 мг 2 раза в сутки, старше 6 лет — по 150 мг 3–4 раза в сутки. Взрослым (в случае непереносимости других препаратов железа) назначают по 300 мг 3–4 раза в сутки. Рекомендуется принимать в промежутках между приемами пищи и запивать водой (но не чаем).
сидеробластная анемия.
запор, рвота, диарея, окрашивание кала в черный цвет, потемнение эмали зубов.
улучшение состава крови наблюдается приблизительно через 4–5 дней лечения, однако прием железа фумарата следует продолжать еще не менее 4–5 дней. Лечение проводят только под контролем врача.
возможны тошнота, боль в эпигастральной области и другие симптомы раздражения пищеварительного тракта, в тяжелых случаях — рвота с кровью, диарея, головокружение, общая слабость, спутанность сознания, акроцианоз, снижение АД, слабый пульс.
Лечение: на ранней стадии — меры по выведению соединения из пищеварительного тракта (вызвать рвоту, промыть желудок); внутрь назначают молоко с яичным белком. Специфическую терапию проводят дефероксамином (внутрь и парентерально), который образует комплексное соединение с железом. По показаниям — проведение симптоматической терапии.