Активные вещества — “Ж”ЖЕЛЕЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗА (FERRICUM CARBOXYMALTOSUM) ЖЕЛЕЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗА (FERRICUM CARBOXYMALTOSUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 3 препарата Плитка Список Феринжект® Раствор для внутривенных инъекций, 50 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Delta Medical Promotions AG В 389 аптеках от 2076,67 грн Цены в аптеках Феринжект® Раствор для внутривенных инъекций, 50 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1 Delta Medical Promotions AG Нет в наличии Цены в аптеках Феринжект® Раствор для внутривенных инъекций, 50 мг/мл, флакон, 2 мл, № 5 Delta Medical Promotions AG Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие ЖЕЛЕЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗА