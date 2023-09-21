Все аптеки Украины
Активные вещества — “Ж”ЖЕЛЕЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗА (FERRICUM CARBOXYMALTOSUM)

ЖЕЛЕЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗА (FERRICUM CARBOXYMALTOSUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 3 препарата
Феринжект® раствор для внутривенных инъекций, 50 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Delta Medical Promotions AG
Феринжект® Раствор для внутривенных инъекций, 50 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 389 аптеках
от 2076,67 грн
Цены в аптеках
Феринжект® раствор для внутривенных инъекций, 50 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1; Delta Medical Promotions AG
Феринжект® Раствор для внутривенных инъекций, 50 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1 Delta Medical Promotions AG
Нет в наличии
Феринжект® раствор для внутривенных инъекций, 50 мг/мл, флакон, 2 мл, № 5; Delta Medical Promotions AG
Феринжект® Раствор для внутривенных инъекций, 50 мг/мл, флакон, 2 мл, № 5 Delta Medical Promotions AG
Нет в наличии