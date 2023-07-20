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Активные вещества — “К”КРУШИННИК ОЛЬХОВИДНЫЙ* (FRANGULA ALNUS*)

КРУШИННИК ОЛЬХОВИДНЫЙ* (FRANGULA ALNUS*) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Крушины кора кора, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Крушины кора Кора, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 418 аптеках
от 24,00 грн
Цены в аптеках
Крушины кора кора, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Крушины кора Кора, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 361 аптеке
от 34,51 грн
Цены в аптеках
Крушины кора кора, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; Виола ФФ
Крушины кора Кора, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 Виола ФФ
В 347 аптеках
от 34,87 грн
Цены в аптеках
Крушины кора кора, 2,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Крушины кора Кора, 2,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 223 аптеках
от 27,00 грн
Цены в аптеках
Крушины кора кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Крушины кора Кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
Нет в наличии
Форма выпуска: кора, сироп.

содержит антрагликозиды, близкие к антрагликозидам ревеня, сапонины, дубильные и другие вещества. Содержание производных антрацена составляет не менее 4,5%. Раздражает рецепторы слизистой оболочки и усиливает перистальтику кишечника. Применяют в качестве слабительного средства. Эффект наступает через 8–10 ч после приема внутрь.

хронический запор.

отвар коры крушинника (1 столовая ложка коры на стакан кипяченой воды) назначают по ½ стакана на ночь и утром.
Сироп назначают внутрь перед сном. перед применением взболтать; взрослым — по 1–2 чайные ложки. Детям в возрасте от 12 лет и старше — по 1 чайной ложке.

острый гастроэнтерит и колит, период беременности, метроррагия.

диспептические явления, боль в животе, кожная сыпь.