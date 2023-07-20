КРУШИННИК ОЛЬХОВИДНЫЙ* (FRANGULA ALNUS*) Действующее вещество
от 24,00 грн
Крушины кора Кора, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 34,51 грн
от 34,87 грн
от 27,00 грн
Крушины кора Кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
Нет в наличии
Форма выпуска: кора, сироп.
содержит антрагликозиды, близкие к антрагликозидам ревеня, сапонины, дубильные и другие вещества. Содержание производных антрацена составляет не менее 4,5%. Раздражает рецепторы слизистой оболочки и усиливает перистальтику кишечника. Применяют в качестве слабительного средства. Эффект наступает через 8–10 ч после приема внутрь.
хронический запор.
отвар коры крушинника (1 столовая ложка коры на стакан кипяченой воды) назначают по ½ стакана на ночь и утром.
Сироп назначают внутрь перед сном. перед применением взболтать; взрослым — по 1–2 чайные ложки. Детям в возрасте от 12 лет и старше — по 1 чайной ложке.
острый гастроэнтерит и колит, период беременности, метроррагия.
диспептические явления, боль в животе, кожная сыпь.