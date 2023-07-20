отвар коры крушинника (1 столовая ложка коры на стакан кипяченой воды) назначают по ½ стакана на ночь и утром.

Сироп назначают внутрь перед сном. перед применением взболтать; взрослым — по 1–2 чайные ложки. Детям в возрасте от 12 лет и старше — по 1 чайной ложке.