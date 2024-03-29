мониторинг жизненно важных функций организма. При применении флумазенила для устранения седации, вызванной бензодиазепином, в течение довольно продолжительного времени контролируют дозу вводимого лекарственного средства, показатели жизненно важных функций организма путем регистрации ЭКГ, периодического измерения АД, подсчета ЧСС и пульса, подсчета частоты дыхания, определения сатурации крови кислородом с помощью пульсоксиметрии. Также наблюдают за концентрацией внимания пациента и продолжительностью эффекта применяемого бензодиазепина на предмет возникновения симптомов повторной седации, нарушения дыхания или иных признаков остаточных эффектов бензодиазепинов.

Поскольку у пациентов с нарушением функции печени действие флумазенила может быть отсроченным, за ними наблюдают продолжительное время.

Поскольку флумазенил обладает меньшей продолжительностью действия, чем бензодиазепины, возможно развитие повторного эпизода седации. Поэтому необходим контроль за состоянием пациента, преимущественно в палате интенсивной терапии, до уменьшения эффекта флумазенила.

Если пациент не выходит из состояния седации. Антагонизм флумазенила является специфическим по отношению к бензодиазепинам. Поэтому, если пациент не выходит из состояния седации, рассматривают другие причины.

Анестезия. При применении анестезии в конце оперативного вмешательства назначают флумазенил только после того, как активность периферических миорелаксантов снижена и отсутствует депрессорное воздействие опиатов на дыхательную систему.

Особые группы пациентов

Пациенты с эпилепсией. Флумазенил не рекомендуется вводить пациентам с эпилепсией, длительное время получавшим бензодиазепины. Несмотря на то, что флумазенил обладает незначительным внутрисудорожным эффектом, резкое угнетение защитного эффекта способно спровоцировать появление судорог у больных с эпилепсией.

Пациенты с тяжелой черепно-мозговой травмой. У пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой (и/или нестабильным внутричерепным давлением) флумазенил применяют с осторожностью, поскольку он обладает антагонизмом к эффектам бензодиазепинов и может вызывать повышение внутричерепного давления, изменения перфузии головного мозга или судороги.

Симптомы отмены. Следует избегать быстрого введения высоких доз (более 1 мг) флумазенила пациентам, ранее получавшим высокие дозы и/или длительно применявшим бензодиазепины (до нескольких недель перед введением флумазенила). В этих случаях быстрая инъекция может вызывать симптомы отмены, включая учащенное сердцебиение, возбуждение, тревогу, эмоциональную лабильность, спутанность и сенсорные расстройства.

В случае длительного применения у пациентов высоких доз бензодиапенина оценивают преимущества применения флумазенила и риск симптомов отмены. Если, несмотря на тщательный подбор дозы, развиваются симптомы отмены, путем медленной в/в инъекции вводят индивидуально подобранную дозу 5 мг диазепама или 5 мг мидазолама.

Особую осторожность соблюдают при применении флумазенила у пациентов с зависимостью, хронической передозировкой бензодиазепинами или неопределенными смешанными интоксикациями. Таким пациентам увеличивают рекомендуемый интервал введения (1 мин), поскольку полное наступление эффекта 1 (одной) дозы продолжается до 10 мин. Поэтому в большинстве случаев применяют наименьшую эффективную дозу во избежание развития возможных симптомов зависимости или судорог. При смешанной интоксикации бензодиазепинами и циклическими антидепрессантами после применения флумазенила усиливаются определенные токсические эффекты, такие как судороги и аритмии сердца, вызванные циклическими антидепрессантами, но которые менее выражены при одновременном введении бензодиазепинов.

Тревожность. Тщательно подбирают дозу флумазенила пациентам с предоперационной тревожностью или с наличием в анамнезе хронической или эпизодической тревожности.

Послеоперационная боль. Также учитывают наличие послеоперационной боли. Есть мнение о преимуществе нахождения пациента в состоянии седации.

Применение в педиатрии. Из-за вероятности возникновения повторной седации и проблем с дыханием, состояние детей, у которых регистрировались случаи седации после применения мидазолама, тщательно контролируют в течение по меньшей мере 2 ч после введения флумазенила. При применении других седативных бензодиазепинов время контроля корригируют согласно ожидаемой продолжительности их действия. По причине ограниченного опыта флумазенил применяют с осторожностью исключительно в таких случаях:

— для изменения седации у детей в возрасте до 1 года;

— для лечения передозировки у детей;

— для реанимации новорожденного;

— для изменения седативных эффектов бензодиазепинов, применяемых для анестезии у детей.

До тех пор, пока не будет получено достаточных данных, применение флумазенила у детей в возрасте до 1 года нежелательно, если риски для пациента (особенно при случайной передозировке) превышают преимущества лечения.

Из-за отсутствия данных о контролируемых исследованиях не рекомендуется применение флумазенила у детей и подростков по другим показаниям, за исключением изменения сознательной седации, индуцированной бензодиазепинами. Это же предостережение относится и к детям в возрасте до 1 года.

Бензодиазепиновая зависимость. Флумазенил не рекомендуется для лечения бензодиазепиновой зависимости или длительных бензодиазепиновых абстинентных синдромов.

Панические расстройства. Регистрировались эпизоды панических атак после применения флумазенила у пациентов с наличием в анамнезе заболевания панических расстройств.

Зависимость в анамнезе. Флумазенил применяют с осторожностью у пациентов в случае частого применения бензодиазепинов, у пациентов с алкоголизмом, лекарственной зависимостью или другой зависимостью.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность. Несмотря на отсутствие в исследованиях на животных прямого или опосредованного вредного воздействия на течение беременности, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие, безопасность применения в период беременности не установлена. Необходимо оценить соотношение польза/риск, поскольку отсутствуют данные о применении флумазенила в период беременности. Воздействие флумазенила на плод у животных не изучалось.

Кормление грудью. Неизвестно, попадает ли флумазенил в грудное молоко. Кормление грудью приостановливают на 24 ч после применения флумазенила.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Несмотря на то, что пациенты приходят в сознание после применения флумазенила, их предупреждают о необходимости воздерживаться от опасной деятельности, требующей полного умственного напряжения (эксплуатация машин, управление транспортными средствами) в течение 24 ч после введения лекарственного средства, поскольку влияние ранее применяемого бензодиазепина может восстановиться.