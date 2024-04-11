ФОРМОТЕРОЛ (FORMOTEROLUM) Действующее вещество
формотерол является селективным агонистом β2-адренорецепторов с низким родством к β1-адренорецепторам. Оказывает бронхорасширяющее действие. Активирует аденилатциклазу, что приводит к увеличению количества цAMФ, который вызывает активацию протеинкиназы А. Активированная протеинкиназа А ингибирует фосфорилирование ключевых протеинов, отвечающих за контроль тонуса гладких мышц. Повышение внутриклеточной концентрации цAMФ также приводит к подавлению выброса ионов кальция из внутриклеточных запасов. Совокупность этих процессов приводит к бронхолитическому эффекту.
Действие препарата наступает быстро и сохраняется длительное время.
Формотерол эффективно предотвращает бронхоспазм, вызываемый вдыхаемыми аллергенами, физической нагрузкой, холодным воздухом, гистамином или метахолином.
Терапевтический диапазон доз формотерола составляет от 12 до 24 мкг 2 раза в сутки.
После однократной ингаляции в дозе 120 мкг формотерол быстро абсорбировался в плазму крови. Cmax формотерола в плазме крови составляла 266 пмоль/л и достигалась в течение 5 мин после ингаляции. У пациентов с ХОБЛ, получавших формотерол в дозе 12 или 24 мкг 2 раза в сутки в течение 12 нед, концентрации формотерола в плазме крови, измеренные через 10 мин, 2 и 6 ч после ингаляции, находились в диапазонах 11,5–25,7 и 23,3–50,3 пмоль/л соответственно.
Связывание формотерола с белками плазмы крови составляет 61–64%, с альбумином плазмы крови — 34%. В диапазоне концентраций, отмечаемых после применения терапевтических доз препарата, насыщения мест связывания не достигается.
Основным путем метаболизма формотерола является прямая конъюгация с глюкуроновой кислотой. Другой путь метаболизма — О-деметилирование с последующей конъюгацией с глюкуроновой кислотой (глюкуронидацией).
В терапевтических концентрациях формотерол не ингибирует изоферменты системы цитохрома Р450.
У пациентов с БА и ХОБЛ, получавших формотерол в дозе 12 или 24 мкг 2 раза в сутки в течение 12 нед, приблизительно 10 или 7% дозы соответственно определялось в моче в виде неизмененного формотерола. Активное вещество и его метаболиты полностью выводятся из организма; около 2/3 применяемой дозы выводится с мочой, 1/3 — с калом. Почечный клиренс формотерола составляет 150 мл/мин.
T½ формотерола из плазмы крови после однократной ингаляции формотерола фумарата в дозе 120 мкг составляет 10 ч; конечные T½(R,R) и (S,S) энантиомеров, рассчитанные по экскреции с мочой, составляли 13,9 и 12,3 ч соответственно.
Фармакокинетические параметры формотерола у мужчин и у женщин не имеют существенных различий.
Фармакокинетика формотерола у пациентов пожилого возраста не изучалась.
В клиническом исследовании у детей в возрасте 5–12 лет с БА, получавших формотерол в дозе 12 или 24 мкг 2 раза в сутки в течение 12 нед, экскреция неизмененного формотерола с мочой увеличивалась на 18–84% по сравнению с соответствующим показателем, измеренным после первой дозы. В клинических исследованиях у детей в моче определялось около 6% неизмененного формотерола.
Фармакокинетика формотерола у пациентов с нарушениями функции печени и/или почек не изучалась.
лечение и профилактика бронхоспазма у больных БА, профилактика бронхоспазма, вызванного аллергенами, холодным воздухом или физической нагрузкой; профилактика и лечение нарушений бронхиальной проходимости у лиц с ХОБЛ, в том числе хроническим бронхитом и эмфиземой.
предназначен для ингаляционного применения у взрослых и детей в возрасте старше 5 лет.
Взрослые
БА: 1–2 капсулы для ингаляции (12–24 мкг) 2 раза в сутки. Максимальная рекомендованная суточная доза для поддерживающей терапии составляет 48 мкг/сут. В случае необходимости можно дополнительно принимать 1–2 капсулы в сутки с целью уменьшения проявления симптомов. Если потребность в применении дополнительных доз препарата наступает чаще чем 2 дня в неделю, следует пересмотреть лечение, это может указывать на ухудшение течения основного заболевания.
ХОБЛ: 1–2 капсулы для ингаляций (12–24 мкг) 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза для поддерживающей терапии составляет 48 мкг/сут.
Профилактика бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой, аллергенами или холодным воздухом. Ингалировать содержимое 1 капсулы (12 мкг) за 15 мин до физической нагрузки или предполагаемого контакта с аллергеном. Больным БА тяжелой степени может потребоваться применение 2 капсул для ингаляции (24 мкг) в сутки.
Дети в возрасте старше 5 лет
БА: 1 капсула для ингаляции (12 мкг) 2 раза в сутки. Максимальная рекомендованная суточная доза составляет 24 мкг/сут.
Профилактика бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой, аллергенами или холодным воздухом. Следует ингалировать содержимое 1 капсулы (12 мкг) за 15 мин до нагрузки или предполагаемого контакта с аллергеном.
повышенная чувствительность к препарату, возраст до 5 лет.
со стороны иммунной системы: очень редко — реакции повышенной чувствительности, такие как артериальная гипотензия, крапивница, ангионевротический отек, зуд, экзантема.
Психические нарушения: иногда — ажитация, ощущение тревоги, повышенная возбудимость, бессонница.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, тремор; иногда — головокружение; очень редко — нарушения вкуса.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — ощущение сердцебиения; иногда — тахикардия; очень редко — периферические отеки.
Со стороны дыхательной системы: иногда — бронхоспазм, включая парадоксальный.
Местные реакции: иногда — раздражение слизистой оболочки глотки и гортани.
Со стороны пищеварительной системы: очень редко — тошнота.
Со стороны костно-мышечно системы: иногда — судороги в мышцах, миалгии.
Прочие: искажение вкусовых ощущений.
При применении формотерола в клинической практике отмечались следующие изменения результатов лабораторных исследований: гипокалиемия, гипергликемия, удлинение интервала Q–T (при проведении ЭКГ). В клинических исследованиях при применении формотерола отмечалось небольшое повышение частоты развития серьезных обострений БА по сравнению с плацебо. Однако результаты вышеуказанных клинических исследований не позволяют дать количественную оценку частоты развития серьезных обострений БА в различных группах.
формотерол относится к классу агонистов β2-адренорецепторов длительного действия. На фоне применения другого агониста β2-адренорецепторов длительного действия — салметерола — отмечалось повышение частоты летальных исходов, связанных с БА (13 из 13176 пациентов), по сравнению с плацебо (3 из 13179 пациентов). Клинических исследований по оценке частоты развития летальных исходов, связанных с БА, на фоне применения формотерола не проводилось.
Противовоспалительная терапия. У пациентов с БА формотерол следует применять только в качестве дополнительного лечения при недостаточной эффективности других, контролирующих течение заболевания препаратов, например ингаляционных ГКС (в средних и низких дозах), или при тяжелой форме заболевания, требующей применения 2 поддерживающих видов терапии, включающих формотерол. При назначении препарата пациентам, не получающим противовоспалительной терапии, ее следует начинать одновременно с применением формотерола. При назначении формотерола необходимо оценить состояние пациентов в отношении адекватности той противовоспалительной терапии, которую они получают. После начала лечения пациентам следует рекомендовать продолжать противовоспалительную терапию без изменений, даже в том случае, если будет отмечено улучшение.
Для купирования острого приступа БА следует применять агонисты β2-адренорецепторов короткого действия.
Гипокалиемия. Следствием терапии β2-адреномиметиками, включая формотерол, может стать развитие потенциально серьезной гипокалиемии. Гипокалиемия может повысить предрасположенность к развитию аритмий.
Так как данное действие препарата может быть усилено гипоксией и сопутствующим лечением, особую осторожность следует соблюдать у больных БА тяжелой степени. В этих случаях рекомендуется регулярный контроль концентрации калия в плазме крови.
Парадоксальный бронхоспазм. Так же, как и при проведении другой ингаляционной терапии, следует учитывать возможность развития парадоксального бронхоспазма. В случае возникновения следует немедленно отменить препарат и назначить альтернативное лечение.
Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения формотерол в период беременности и кормления грудью не установлена. Не рекомендуется применение препарата в период беременности. Препарат следует применять в этот период только по жизненным показаниям, если нет другой безопасной альтернативы.
Формотерол, как и другие β2-адреностимуляторы, может замедлять процесс родов вследствие токолитического действия.
Неизвестно, проникает ли формотерол в грудное молоко. Женщинам в период лечения следует прекратить кормление грудью.
Дети. Не рекомендуется применение у детей в возрасте младше 5 лет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Пациентам, у которых на фоне применения формотерола возникает головокружение или другие нарушения со стороны ЦНС, следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами на период лечения препаратом.
другие адренергические средства на фоне приема формотерола следует использовать с осторожностью, поскольку существует риск потенцирования симпатомиметических эффектов формотерола. При одновременном приеме производных ксантина, стероидов или диуретиков может усиливаться гипокалиемический эффект агонистов адренергических рецепторов. Изменения на ЭКГ и/или гипокалиемия, обусловленные некалийсберегающими диуретиками, такими как петлевые или тиазидные диуретики, могут внезапно усугубляться β-адреномиметиками, особенно при превышении дозы последних (несмотря на то что клиническая значимость этих эффектов неясна, требуется осторожность при одновременном назначении препаратов данных групп). Формотерол, как и другие β2-агонисты, требует особого внимания при назначении одновременно ингибиторов МАО, трициклических антидепрессантов или других лекарственных средств, способных удлинять интервал Q–Tc, поскольку это может потенцировать эффект адреномиметиков на сердечно-сосудистую систему (повышается риск развития желудочковых аритмий). Формотерол и блокаторы β-адренорецепторов могут взаимно подавлять эффекты друг друга при одновременном назначении. Блокаторы β-адренорецепторов могут не только препятствовать фармакологическому действию β-агонистов, но и способны вызывать тяжелый бронхоспазм у пациентов с БА.
симптомы: приступ стенокардии, артериальная гипер- или гипотензия, тахикардия (>200 уд./мин), аритмия, возбуждение, головная боль, тремор, судорожные припадки, судороги мышц, сухость во рту, сердцебиение, тошнота, головокружение, утомляемость, слабость, гипокалиемия, гипергликемия, бессонница, метаболический ацидоз. Возможны остановка сердца и летальный исход (как и при применении всех ингаляционных симпатомиметиков). Минимальная летальная доза для крыс, получавших формотерол ингаляционно, составила 156 мг/кг (приблизительно в 53 000 и 25 000 раз выше ингаляционной максимальной рекомендуемой дозы для человека для взрослых и детей соответственно при расчете на площадь поверхности тела в мг/м2).
Лечение: отмена формотерола, симптоматическая и поддерживающая терапия, ЭКГ-мониторинг. Использование кардиоселективных блокаторов β-адренорецепторов должно осуществляться с учетом возможного риска развития бронхоспазма. Данные об эффективности диализа при передозировке формотеролом недостаточны.