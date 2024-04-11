ФОРМОТЕРОЛ (FORMOTEROLUM)

формотерол является селективным агонистом β 2 -адренорецепторов с низким родством к β 1 -адренорецепторам. Оказывает бронхорасширяющее действие. Активирует аденилатциклазу, что приводит к увеличению количества цAMФ, который вызывает активацию протеинкиназы А. Активированная протеинкиназа А ингибирует фосфорилирование ключевых протеинов, отвечающих за контроль тонуса гладких мышц. Повышение внутриклеточной концентрации цAMФ также приводит к подавлению выброса ионов кальция из внутриклеточных запасов. Совокупность этих процессов приводит к бронхолитическому эффекту.

Действие препарата наступает быстро и сохраняется длительное время.

Формотерол эффективно предотвращает бронхоспазм, вызываемый вдыхаемыми аллергенами, физической нагрузкой, холодным воздухом, гистамином или метахолином.

Терапевтический диапазон доз формотерола составляет от 12 до 24 мкг 2 раза в сутки.

После однократной ингаляции в дозе 120 мкг формотерол быстро абсорбировался в плазму крови. C max формотерола в плазме крови составляла 266 пмоль/л и достигалась в течение 5 мин после ингаляции. У пациентов с ХОБЛ, получавших формотерол в дозе 12 или 24 мкг 2 раза в сутки в течение 12 нед, концентрации формотерола в плазме крови, измеренные через 10 мин, 2 и 6 ч после ингаляции, находились в диапазонах 11,5–25,7 и 23,3–50,3 пмоль/л соответственно.

Связывание формотерола с белками плазмы крови составляет 61–64%, с альбумином плазмы крови — 34%. В диапазоне концентраций, отмечаемых после применения терапевтических доз препарата, насыщения мест связывания не достигается.

Основным путем метаболизма формотерола является прямая конъюгация с глюкуроновой кислотой. Другой путь метаболизма — О-деметилирование с последующей конъюгацией с глюкуроновой кислотой (глюкуронидацией).

В терапевтических концентрациях формотерол не ингибирует изоферменты системы цитохрома Р450.

У пациентов с БА и ХОБЛ, получавших формотерол в дозе 12 или 24 мкг 2 раза в сутки в течение 12 нед, приблизительно 10 или 7% дозы соответственно определялось в моче в виде неизмененного формотерола. Активное вещество и его метаболиты полностью выводятся из организма; около 2/3 применяемой дозы выводится с мочой, 1/3 — с калом. Почечный клиренс формотерола составляет 150 мл/мин.

T ½ формотерола из плазмы крови после однократной ингаляции формотерола фумарата в дозе 120 мкг составляет 10 ч; конечные T ½ (R,R) и (S,S) энантиомеров, рассчитанные по экскреции с мочой, составляли 13,9 и 12,3 ч соответственно.

Фармакокинетические параметры формотерола у мужчин и у женщин не имеют существенных различий.

Фармакокинетика формотерола у пациентов пожилого возраста не изучалась.

В клиническом исследовании у детей в возрасте 5–12 лет с БА, получавших формотерол в дозе 12 или 24 мкг 2 раза в сутки в течение 12 нед, экскреция неизмененного формотерола с мочой увеличивалась на 18–84% по сравнению с соответствующим показателем, измеренным после первой дозы. В клинических исследованиях у детей в моче определялось около 6% неизмененного формотерола.

Фармакокинетика формотерола у пациентов с нарушениями функции печени и/или почек не изучалась.