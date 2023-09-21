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Активные вещества — “Ф”ФЛУДАРАБИН (FLUDARABINUM)

ФЛУДАРАБИН (FLUDARABINUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Флударабин-Виста порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 50 мг, флакон, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Флударабин-Виста Порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 50 мг, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 2 аптеках других городов
от 5301,25 грн
Цены в других городах
Флударабин-Хемотека раствор для инфузий, 25 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Флударабин-Хемотека Раствор для инфузий, 25 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Флударабин-Хемотека раствор для инфузий, 30 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Флударабин-Хемотека Раствор для инфузий, 30 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Флударабин-Хемотека раствор для инфузий, 35 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Флударабин-Хемотека Раствор для инфузий, 35 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Флударабин-Хемотека раствор для инфузий, 40 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Флударабин-Хемотека Раствор для инфузий, 40 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Флударабин-Хемотека раствор для инфузий, 45 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Флударабин-Хемотека Раствор для инфузий, 45 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Форма выпуска: лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного р-ра, таблетки, таблетки п/о.

противоопухолевое средство. Относится к группе структурных аналогов пурина. Цитотоксическое действие, по-видимому, связано с ингибированием РНК-редуктазы, ДНК-полимеразы (альфа/дельта и эпсилон), ДНК-праймазы и ДНК-лигазы, что приводит к угнетению синтеза ДНК. Кроме того, частично ингибирует РНК-полимеразу II, что вызывает торможение синтеза белка.

В-клеточный хронический лимфолейкоз (в случае недостаточности или отсутствия терапевтического эффекта других алкилирующих цитостатических средств).

в/в в виде инфузий. Для взрослых суточная доза составляет 25 мг/м2 ежедневно в течение 5 дней каждые 28 дней. Рекомендованная доза для приема внутрь составляет 40 мг/м2 поверхности тела ежедневно в течение 5 дней каждые 28 дней. Таблетки можно принимать натощак или одновременно с приемом пищи. Таблетки следует глотать целыми (не разжевывать, не ломать), запивая водой.

нарушения функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин), период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к флударабину.

миелосупрессия (нейтропения, тромбоцитопения, анемия), развитие инфекционных осложнений, анорексия, тошнота, рвота, лихорадка, озноб, утомляемость, кожная сыпь; в случаях развития синдрома лизиса опухоли наблюдаются гиперурикемия, гиперфосфатемия, гипокальциемия, метаболический ацидоз, гиперкалиемия, гематурия, уратная кристаллурия, почечная недостаточность, отеки. Возможны также изменения уровня ферментов печени и поджелудочной железы, диспноэ, кашель, интерстициальная легочная инфильтрация, пневмония, общая слабость, ажитация, нарушения сознания, нарушение зрения, геморрагический цистит, в единичных случаях — периферическая нейропатия, кома, синдром Лайелла.

возможно развитие кумулятивной миелодепрессии. В период лечения необходим периодический контроль состава периферической крови. В случае вероятности развития почечной недостаточности, а также у пациентов в возрасте старше 70 лет следует контролировать клиренс креатинина. При его значениях в пределах 30–70 мл/мин требуется коррекция режима дозирования.