в/в в виде инфузий. Для взрослых суточная доза составляет 25 мг/м2 ежедневно в течение 5 дней каждые 28 дней. Рекомендованная доза для приема внутрь составляет 40 мг/м2 поверхности тела ежедневно в течение 5 дней каждые 28 дней. Таблетки можно принимать натощак или одновременно с приемом пищи. Таблетки следует глотать целыми (не разжевывать, не ломать), запивая водой.