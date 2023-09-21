ФЕНОФИБРАТ (FENOFIBRATUM)

гиполипидемическое средство группы производных фиброевой кислоты (фибратов). Фенофибрат снижает уровень общего ХС в крови на 20–25%, ЛПНП и ЛПОНП, ТГ — на 40–50% и повышает уровень ЛПВП на 30–40%, при этом происходит уменьшение соотношения общий ХС/ХС ЛПВП, повышенного при атерогенных гиперлипидемиях.

Разноплановое положительное влияние фенофибрата на липидный профиль обусловлено воздействием на процесс регуляции экспрессии основных генов, вовлеченных в липидный обмен, через рецепторы типа РРАR. Активация фенофибратом рецептора РРАR приводит к снижению выработки апо-СIII, что вызывает изменение соотношения апо-СII/апо-СIII и ведет к повышению активности фермента липопротеинлипазы и катаболизму ЛПОНП. Фенофибрат способствует превращению ЛПОНП в большие, обедненные апо-СIII, ЛПНП, которые легко связываются с клеточными рецепторами ЛПНП и выводятся из кровотока, затем подвергаясь катаболизму.

Воздействие фенофибрата на рецепторы РРАR приводит к активации ферментов, вовлеченных в митохондриальное β-окисление с последующим усилением окисления жирных кислот и снижением продукции триглицеридов. На фоне терапии фенофибратом происходит повышение уровня апо-АI и снижение уровня апо-ВI, что в свою очередь способствует улучшению соотношения апо-АI/апо-ВI, являющегося показателем атерогенного риска, а также снижение уровня lp(a) — независимого фактора риска атеросклероза.

Фенофибрат снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку существует прямая связь между гиперлипидемией и атеросклеротическим поражением сосудов. В процессе длительной терапии значительно уменьшаются экстраваскулярные отложения ХС (xanthoma tendinosum et tuberosum) вплоть до полной инволюции.

Фенофибрат оказывает положительное действие на ряд нелипидных параметров, часто нарушенных при гиперлипидемиях. Фенофибрат проявляет антиагрегантную активность, подавляя агрегацию тромбоцитов, индуцированную АДФ, арахидоновой кислотой и эпинефрином, снижает уровень фибриногена в крови, улучшает реологические свойства крови, а также оказывает урикозурическое действие, снижая уровень мочевой кислоты на 25%.

Фенофибрат в неизмененном виде в плазме крови не определяется. Основным метаболитом является фенофибриновая кислота. C max в плазме крови наблюдается в среднем через 5 ч после приема фенофибрата. Средняя концентрация в плазме крови при приеме в дозе 200 мг составляет 15 мкг/мл. Равновесная концентрация поддерживается в течение всего T ½ фенофибриновой кислоты из плазмы крови, составляющего около 20 ч.

Фенофибрат в основном выводится с мочой: до 70% в течение 24 ч, до 88% в течение 6 сут, после этого выведение достигает 93% (с мочой и калом). Фенофибрат в значительной степени выводится в виде фенофибриновой кислоты и ее конъюгата с глюкуроновой кислотой. При длительном приеме кумуляции в организме не наблюдается. Фенофибриновая кислота не выводится при гемодиализе.

Применение в микронизированной форме значительно повышает биодоступность фенофибрата.