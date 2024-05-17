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Авамис™ спрей назальный дозированный 27,5 мкг/доза флакон 120 доз, №1 - Запорожье (112161) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
525,00
Экономия: -80,00 грн
445,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
512,00
Экономия: -67,00 грн
445,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
561,00
Экономия: -116,00 грн
445,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
447,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
533,75
Экономия: -90,36 грн
443,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
507,74
Экономия: -60,02 грн
447,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
499,99
Экономия: -69,47 грн
430,52 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
512,00
Экономия: -67,00 грн
445,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
471,80 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
512,00
Экономия: -67,00 грн
445,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
482,99
Экономия: -52,47 грн
430,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
498,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (7)
511,45
Экономия: -34,76 грн
476,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
509,92 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
512,00
Экономия: -67,00 грн
445,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
501,31
Экономия: -57,58 грн
443,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
501,68
Экономия: -60,09 грн
441,59 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
531,90
Экономия: -79,60 грн
452,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
561,00
Экономия: -116,00 грн
445,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9)
493,38
Экономия: -57,10 грн
436,28 грн