ЖЕЛЕЗА СУЛЬФАТ* (FERRI SULFAS*)

двухвалентное железо, входящее в состав соли, компенсирует дефицит этого микроэлемента в организме (в частности при железодефицитных анемиях), стимулирует эритропоэз, принимает участие в метаболических процессах. Ионы железа являются компонентами гемоглобина, миоглобина, а также многих ферментов. Дефицит железа в организме возникает при недостатке этого элемента в пище, при нарушении всасывания в пищеварительном тракте (диарея, операции большого объема, связанные с резекцией желудка, кишок), при повышенной потребности в железе (период беременности, активного роста), при кровопотере (гиперменорея, геморрагические осложнения при хирургических вмешательствах).

При проведении курсового лечения железодефицитной анемии отмечается постепенная регрессия клинических признаков анемии (общая слабость, утомляемость, головокружение, тахикардия, болезненность и сухость кожи) и показателей лабораторных исследований.

325 мг железа сульфата соответствует 0,105 г элементарного железа.