ЖЕЛЕЗА СУЛЬФАТ* (FERRI SULFAS*) Действующее вещество
USPDDN: железа сульфат безводный.
двухвалентное железо, входящее в состав соли, компенсирует дефицит этого микроэлемента в организме (в частности при железодефицитных анемиях), стимулирует эритропоэз, принимает участие в метаболических процессах. Ионы железа являются компонентами гемоглобина, миоглобина, а также многих ферментов. Дефицит железа в организме возникает при недостатке этого элемента в пище, при нарушении всасывания в пищеварительном тракте (диарея, операции большого объема, связанные с резекцией желудка, кишок), при повышенной потребности в железе (период беременности, активного роста), при кровопотере (гиперменорея, геморрагические осложнения при хирургических вмешательствах).
При проведении курсового лечения железодефицитной анемии отмечается постепенная регрессия клинических признаков анемии (общая слабость, утомляемость, головокружение, тахикардия, болезненность и сухость кожи) и показателей лабораторных исследований.
325 мг железа сульфата соответствует 0,105 г элементарного железа.
железодефицитная анемия (лечение и профилактика); повышенная потребность организма в железе в период беременности и кормления грудью, в период активного роста, а также у доноров; нарушение всасывания железа в пищеварительном тракте.
взрослым — внутрь по 0,3–0,5 г 2–3 раза в сутки после еды. Принцип лечения заключается в применении максимальных суточных доз, хорошо переносимых больным. Клинические проявления анемии исчезают обычно через 2–3 мес от начала лечения, однако терапию продолжают в течение 3–6 мес для восполнения тканевых ресурсов железа. Во время курса лечения каждые 3–4 нед следует контролировать морфологический состав крови и концентрацию железа в крови.
гемосидероз, гемохроматоз, гемолитическая анемия, воспалительные заболевания пищеварительного тракта.
в редких случаях — боль в области живота, тошнота, окрашивание каловых масс в черный цвет.
при появлении жидкого стула можно снизить разовую дозу, одновременно увеличив кратность введения.
витамин С увеличивает, а тетрациклины и антацидные средства тормозят абсорбцию железа в пищеварительном тракте.