местно в неразведенном виде как средство монотерапии или в комплексе с другими препаратами. Лечение ран, инфицированных гноеродной микрофлорой, проводится путем промывания их эктерицидом с последующим накладыванием марлевых салфеток, обильно смоченных препаратом. Промывание следует проводить 2 раза в сутки до исчезновения гнойного отделяемого, после чего промывание и перевязки осуществляют — 1 раз в 3–4 дня до полного заживления ран.

При лечении инфицированных ожогов открытым способом эктерицид применяют с прокаином: к 50 мл препарата добавляют 10 мл 0,5% р-ра прокаина. Раневую поверхность орошают каждые 6–8 ч. При закрытом способе 2 раза в сутки с интервалом 6–8 ч на ожоговую поверхность накладывают повязки, обильно смоченные препаратом. Эктерицидом смачивают нижний слой повязки, не снимая ее. Указанные манипуляции проводят до полного исчезновения гноя.

При остеомиелите после секвестрэктомии рану рыхло тампонируют марлевыми салфетками, обильно смоченными экстерицидом. Раны перевязывают каждые 3–4 дня.

Лечение при карбункулах и фурункулах после их вскрытия и эвакуации гнойных масс проводят путем накладывания на рану обильно смоченных препаратом марлевых салфеток. Первые 2–3 дня перевязки делают каждый день, а далее — раз в 2–3 дня.

Санация носителей менингококка состоит из 3 манипуляций, которые проводят последовательно. Вначале проводят орошение носоглотки 25–30 мл препарата, затем в каждый носовой ход закапывают по 4–5 капель эктерицида, после чего закладывают в каждую ноздрю на 20–25 мин турунды, обильно смоченные препаратом. Эти процедуры проводят 4 раза в сутки (каждые 6 ч) на протяжении 3 дней. Санацию носителей менингококка необходимо проводить под бактериологическим контролем. Бактериологическое обследование санированных проводят через 2–3 дня после окончания курса лечения. При выявлении менингококка курс лечения повторяют.