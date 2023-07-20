ингибиторы АПФ могут усиливать вызванную калийсберегающими диуретиками гиперкалиемии.

Сочетание эналаприла с другими антигипертензивными средствами может усилить гипотензивный эффект эналаприла.

Совместное применение ингибиторов АПФ и противодиабетических препаратов (инсулина, пероральных противодиабетических средств) может вызвать снижение уровня глюкозы в крови с риском развития гипогликемии.

При одновременном применении ингибиторов АПФ и лития о оборотные повышение уровня лития в плазме крови и его токсичности.

Гипотензивный эффект антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ может быть ослаблен НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.