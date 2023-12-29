ЭПИРУБИЦИН (EPIRUBICINUM) Действующее вещество
противоопухолевое средство, синтетический антрациклиновый антибиотик. Механизм действия обусловлен образованием сшивок и разрывов в молекуле ДНК, торможением синтеза нуклеиновых кислот.
После в/в введения пациентам с нормальной функцией печени и почек фармакокинетика эпирубицина описывается трехэкспоненциальной моделью с очень быстрой первой и медленной терминальной фазами. Средний T½ — около 40 ч. В основном эпирубицин выводится с желчью. Распределяется в тканях организма, но не проникает через ГЭБ. Общий клиренс составляет 0,9 л/мин.
рак молочной железы; злокачественные лимфомы; саркома мягких тканей; рак желудка, поджелудочной железы, сигмовидной и прямой кишки; рак головы и шеи, легкого, яичника; лейкоз.
в качестве монотерапии эпирубицин рекомендуется применять в дозе 60–90 мг/м2 поверхности кожы у взрослых. Вводят в/в в течение 3–5 мин. Дозу эпирубицина повторно вводят с интервалом 21 день (в зависимости от состояния функции костного мозга возможна коррекция режима дозирования).
Больным с нарушениями функции костного мозга рекомендуется снижение дозы до 60–75 мг/м2.
Общую дозу на цикл можно ввести в течение 2–3 дней подряд.
Пациентам с нарушениями функции печени дозу эпирубицина подбирают индивидуально, в зависимости от показателей лабораторных исследований функции печени. Если концентрация билирубина в плазме крови составляет 1,4–3 мг/100 мл или результат бромсульфалеиновой пробы — 9–15%, необходимо снижение дозы эпирубицина на 50%; если концентрация билирубина в плазме крови более 3 мг/100 мл или результат бромсульфалеиновой пробы более 15%, дозу снижают на 75%.
При применении эпирубицина в составе комбинированной терапии с другими противоопухолевыми средствами дозы должны быть соответственно снижены.
Общая курсовая доза не должна превышать 1000 мг/м2.
Максимальные кумулятивные дозы эпирубицина устанавливают с учетом любой сопутствующей терапии потенциально кардиотоксичными препаратами.
выраженное угнетение миелоидного ростка кроветворения (в результате ранее проведенной противоопухолевой или лучевой терапии); проведенная ранее терапия доксорубицином и даунорубицином в кумулятивных дозах; сердечная недостаточность (в том числе в анамнезе); повышенная чувствительность к эпирубицину.
лейкопения (обычно транзиторного характера, достигая самого низкого уровня между 10-м и 14-м днем, нормальное количество лейкоцитов восстанавливается к 21-му дню), тромбоцитопения, анемия; токсическое действие на миокард (редко); стоматит, тошнота, рвота, диарея; повышение активности печеночных трансаминаз; склерозирование вен; алопеция, гипертермия. При экстравазации возможен некроз окружающих тканей.
эпирубицин следует вводить только под наблюдением квалифицированного врача, имеющего опыт проведения противоопухолевой терапии.
До начала проведения терапии и регулярно во время лечения следует контролировать состав периферической крови.
Необходимо тщательное наблюдение за функциональным состоянием миокарда во время лечения, чтобы своевременно диагностировать начальные проявления сердечной недостаточности.
Рекомендуется проводить ЭКГ-исследование до и после каждого курса лечения. Уплощение или инверсия зубца Т, депрессия сегмента ST или начинающаяся аритмия (обычно временная и обратимая) не обязательно являются показаниями к прерыванию лечения эпирубицином. Однако снижение вольтажа комплекса QRS является первым проявлением кардиотоксичности. Кардиомиопатия, вызванная антрациклинами, проявляется стойким снижением вольтажа комплекса QRS, увеличением систолического интервала и снижением фракции выброса. Рекомендуется также контролировать функцию сердца неинвазивными методами (эхоКГ) и при необходимости проводить измерение объема сердечного выброса методом радиоизотопной ангиографии.
Возможно развитие сердечной недостаточности через несколько недель после окончания лечения эпирубицином, при этом традиционная терапия сердечной недостаточности может быть неэффективной. Потенциальный риск кардиотоксичности может возрастать у больных, получивших сопутствующий или предварительный курс лучевой терапии медиастинально-перикардиальной области.
До начала и по возможности во время лечения следует контролировать показатели лабораторных исследований функции печени.
Эпирубицин может вызвать гиперурикемию в результате быстрого лизиса опухолевых клеток, поэтому необходимо тщательно контролировать уровень мочевой кислоты в крови.
У пациентов с нарушениями функции почек средней тяжести, как правило, коррекции режима дозирования не требуется.
В ходе экспериментальных исследований выявлено, что эпирубицин обладает мутагенным, канцерогенным и эмбриотоксическим свойствами. Не следует назначать эпирубицин в период беременности. Женщинам детородного возраста, принимающим эпирубицин, необходимо использовать надежные методы контрацепции.
Эпирубицин может окрашивать мочу в красный цвет в течение 1–2 дней после введения.
Персоналу, работающему с эпирубицином, следует пользоваться защитными перчатками. При случайном попадании эпирубицина на кожу или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть их водой с мылом. Конъюнктиву следует промывать изотоническим р-ром натрия хлорида.
эпирубицин не следует смешивать с гепарином из-за их химической несовместимости, которая может привести к преципитации.
Эпирубицин не следует смешивать в одном шприце с другими противоопухолевыми средствами.