эпирубицин следует вводить только под наблюдением квалифицированного врача, имеющего опыт проведения противоопухолевой терапии.

До начала проведения терапии и регулярно во время лечения следует контролировать состав периферической крови.

Необходимо тщательное наблюдение за функциональным состоянием миокарда во время лечения, чтобы своевременно диагностировать начальные проявления сердечной недостаточности.

Рекомендуется проводить ЭКГ-исследование до и после каждого курса лечения. Уплощение или инверсия зубца Т, депрессия сегмента ST или начинающаяся аритмия (обычно временная и обратимая) не обязательно являются показаниями к прерыванию лечения эпирубицином. Однако снижение вольтажа комплекса QRS является первым проявлением кардиотоксичности. Кардиомиопатия, вызванная антрациклинами, проявляется стойким снижением вольтажа комплекса QRS, увеличением систолического интервала и снижением фракции выброса. Рекомендуется также контролировать функцию сердца неинвазивными методами (эхоКГ) и при необходимости проводить измерение объема сердечного выброса методом радиоизотопной ангиографии.

Возможно развитие сердечной недостаточности через несколько недель после окончания лечения эпирубицином, при этом традиционная терапия сердечной недостаточности может быть неэффективной. Потенциальный риск кардиотоксичности может возрастать у больных, получивших сопутствующий или предварительный курс лучевой терапии медиастинально-перикардиальной области.

До начала и по возможности во время лечения следует контролировать показатели лабораторных исследований функции печени.

Эпирубицин может вызвать гиперурикемию в результате быстрого лизиса опухолевых клеток, поэтому необходимо тщательно контролировать уровень мочевой кислоты в крови.

У пациентов с нарушениями функции почек средней тяжести, как правило, коррекции режима дозирования не требуется.

В ходе экспериментальных исследований выявлено, что эпирубицин обладает мутагенным, канцерогенным и эмбриотоксическим свойствами. Не следует назначать эпирубицин в период беременности. Женщинам детородного возраста, принимающим эпирубицин, необходимо использовать надежные методы контрацепции.

Эпирубицин может окрашивать мочу в красный цвет в течение 1–2 дней после введения.

Персоналу, работающему с эпирубицином, следует пользоваться защитными перчатками. При случайном попадании эпирубицина на кожу или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть их водой с мылом. Конъюнктиву следует промывать изотоническим р-ром натрия хлорида.