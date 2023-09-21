ЭСТРИОЛА СУКЦИНАТ (ESTRIOLI SUCCINAS)

одинаково эффективен при назначении внутрь и при интравагинальном применении (в форме суппозиториев или крема). При атрофических изменениях слизистой оболочки нижних отделов мочеполовой системы назначают по 4–8 мг/сут в первые недели с постепенным снижением дозы до поддерживающей (1–2 мг/сут) с учетом выраженности симптомов заболевания. Применяют 1 раз в сутки. В ряде случаев при недержании мочи используют более высокие поддерживающие дозы.

Пред- и послеоперационная терапия женщин в период постменопаузы при проведении хирургического вмешательства влагалищным доступом — 4–8 мг/сут в течение 2 нед перед операцией, 1–2 мг/сут в течение 2 нед после операции.

При климактерических расстройствах — 4–8 мг/сут в течение первых недель с последующим снижением до минимально эффективной поддерживающей дозы.

При бесплодии, обусловленном цервикальным фактором, обычно назначают по 1–2 мг/сут на 6–15-й день менструального цикла. В ряде случаев для достижения необходимого эффекта достаточно 0,25 мг/сут, в других — дозу приходится повышать до 8 мг/сут. Повышать дозу следует постепенно с каждым менструальным циклом до достижения оптимального состояния цервикальной слизи.

С диагностической целью при сомнительных результатах цитологического исследования мазка шейки матки на фоне атрофических изменений эпителия — 2–4 мг/сут в течение 7 дней до проведения цитологического исследования.

Во избежание пролиферации эндометрия суточная доза не должна превышать 8 мг, а длительность приема — нескольких недель.