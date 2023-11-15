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Активные вещества — “Э”ЭТОДОЛАК (ETODOLACUM)

ЭТОДОЛАК (ETODOLACUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Этол Форт таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 28; Nobel
Этол Форт Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 28 Nobel
В 675 аптеках
от 399,31 грн
Цены в аптеках
Этол Форт таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 14; Nobel
Этол Форт Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 14 Nobel
В 632 аптеках
от 214,07 грн
Цены в аптеках
Этол SR таблетки пролонгированного действия, 600 мг, блистер, № 10; Nobel
Этол SR Таблетки пролонгированного действия, 600 мг, блистер, № 10 Nobel
В 214 аптеках
от 276,65 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки.

НПВП, производное пирано-индолецитиновой кислоты. Оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и выраженное анальгезирующее действие. Механизм действия связан с нарушением синтеза простагландинов в результате ингибирования активности ЦОГ.

ревматизм, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартроз, болевой синдром различного генеза.

внутрь по 200–600 мг 2 раза в сутки, максимальная суточная доза — 1,2 г. Для пациентов с массой тела менее 60 кг суточная доза не должна превышать 20 мг/кг.

пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечное кровотечение, период беременности и кормления грудью, детский возраст, повышенная чувствительность к этодолаку или к другим НПВП.

диспептические явления, головокружение, головная боль, аллергические реакции.

с осторожностью применяют при тяжелых нарушениях функции печени или почек.