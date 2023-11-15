ЭТОДОЛАК (ETODOLACUM) Действующее вещество
НПВП, производное пирано-индолецитиновой кислоты. Оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и выраженное анальгезирующее действие. Механизм действия связан с нарушением синтеза простагландинов в результате ингибирования активности ЦОГ.
ревматизм, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартроз, болевой синдром различного генеза.
внутрь по 200–600 мг 2 раза в сутки, максимальная суточная доза — 1,2 г. Для пациентов с массой тела менее 60 кг суточная доза не должна превышать 20 мг/кг.
пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечное кровотечение, период беременности и кормления грудью, детский возраст, повышенная чувствительность к этодолаку или к другим НПВП.
диспептические явления, головокружение, головная боль, аллергические реакции.
с осторожностью применяют при тяжелых нарушениях функции печени или почек.