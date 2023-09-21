ЭТАНЕРЦЕПТ (ETANERCEPT) Действующее вещество
этанерцепт — химерный белок рецептора фактора некроза опухоли (ФНО) человеческий и p75Fc. Механизм действия этанерцепт заключается в конкурентном ингибировании связывания ФНО с рецепторами ФНО на поверхности клетки. Таким образом, этанерцепт препятствует возникновению клеточного ответа, опосредованной ФНО, за счет биологической инактивации ФНО.
Сmax достигается через ≈48 ч. Средняя Сmax в плазме крови составляла 1,65±0,66 мкг/мл, AUC — 235±96,6 мкг × ч/мл. Абсолютная биодоступность — 76%. T½ — ≈70 ч.
ревматоидный артрит
Этанерцепт в комбинации с метотрексатом показан для лечения при активном ревматоидном артрите от умеренной до тяжелой степени у взрослых в случаях, когда ответа на БПРП, включая метотрексат (при отсутствии противопоказаний), недостаточно.
Этанерцепт в виде монотерапии назначают в случае непереносимости метотрексата или в случаях, когда длительное лечение метотрексатом нецелесообразно.
Полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит
Лечение при активном полиартикулярном ювенильном идиопатическом артрите у детей и подростков в возрасте от 2 лет, у которых наблюдается недостаточная эффективность или непереносимость метотрексата.
Псориатический артрит
Лечение при активном и прогрессирующем псориатическом артрите у взрослых в случаях недостаточного ответа на терапию БПРП. Анкилозирующий спондилит
Лечение взрослых с тяжелым активным анкилозирующим спондилитом в случаях недостаточной эффективности традиционной терапии.
Бляшечный псориаз
Лечение взрослых пациентов с бляшечным псориазом средней или тяжелой степени и противопоказанием к применению или непереносимостью другой системной терапии, включающей циклоспорин, метотрексат, псорален и ультрафиолетовое облучение А (PUVA-терапия), или если это лечение было неэффективным.
Бляшечный псориаз у детей
Лечение хронического тяжелого бляшковидного псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 лет, у которых при применении других методов системной терапии или фототерапии не достигнуто достаточного контроля над заболеванием или наблюдалась непереносимость такого лечения.
вводят п/к.
Ревматоидный артрит. Рекомендуемая доза составляет 25 мг 2 раза в неделю.
Псориатический артрит и анкилозирующий спондилит. Рекомендуемая доза составляет 25 мг 2 раза в неделю или 50 мг 1 раз в неделю.
Бляшечный псориаз. Рекомендуемая доза составляет 25 мг 2 раза в неделю или 50 мг 1 раз в неделю.
повышенная чувствительность.
инфекции, тромбоцитопения, анемия, лейкопения, нейтропения, панцитопения, апластическая анемия, немеланомные злокачественные опухоли кожи, лимфома, меланома, лейкемия, судороги, демиелинизация ЦНС, увеит, аутоиммунный гепатит, реакции в месте введения, лихорадка.
на фоне одновременного лечения этанерцептом и препаратами анакинры наблюдалось повышение частоты возникновения тяжелых инфекций.
Одновременное применение абатацепта и этанерцепта приводило к повышению частоты возникновения тяжелых побочных реакций.
Не наблюдалось никаких взаимодействий при одновременном применении этанерцепта с ГКС, салицилатами (за исключением сульфасалазина), НПВП, анальгетиками или метотрексатом.
не зарегистрировано никаких токсических явлений.