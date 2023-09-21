ревматоидный артрит

Этанерцепт в комбинации с метотрексатом показан для лечения при активном ревматоидном артрите от умеренной до тяжелой степени у взрослых в случаях, когда ответа на БПРП, включая метотрексат (при отсутствии противопоказаний), недостаточно.

Этанерцепт в виде монотерапии назначают в случае непереносимости метотрексата или в случаях, когда длительное лечение метотрексатом нецелесообразно.

Полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит

Лечение при активном полиартикулярном ювенильном идиопатическом артрите у детей и подростков в возрасте от 2 лет, у которых наблюдается недостаточная эффективность или непереносимость метотрексата.

Псориатический артрит

Лечение при активном и прогрессирующем псориатическом артрите у взрослых в случаях недостаточного ответа на терапию БПРП. Анкилозирующий спондилит

Лечение взрослых с тяжелым активным анкилозирующим спондилитом в случаях недостаточной эффективности традиционной терапии.

Бляшечный псориаз

Лечение взрослых пациентов с бляшечным псориазом средней или тяжелой степени и противопоказанием к применению или непереносимостью другой системной терапии, включающей циклоспорин, метотрексат, псорален и ультрафиолетовое облучение А (PUVA-терапия), или если это лечение было неэффективным.

Бляшечный псориаз у детей

Лечение хронического тяжелого бляшковидного псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 лет, у которых при применении других методов системной терапии или фототерапии не достигнуто достаточного контроля над заболеванием или наблюдалась непереносимость такого лечения.