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Аэрофиллин® таблетки 400 мг, №20 - Днепр (Днепропетровск) (83926) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 282 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
437,05
Экономия: -64,97 грн
372,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
428,37
Экономия: -57,45 грн
370,92 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
410,40
Экономия: -43,00 грн
367,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
465,20
Экономия: -102,20 грн
363,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
434,58
Экономия: -53,47 грн
381,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
398,56 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
409,99
Экономия: -46,79 грн
363,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
461,30
Экономия: -93,90 грн
367,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
433,80
Экономия: -66,40 грн
367,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
427,10
Экономия: -55,02 грн
372,08 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
429,90
Экономия: -62,50 грн
367,40 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
432,77
Экономия: -64,61 грн
368,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
439,15
Экономия: -72,66 грн
366,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
407,68
Экономия: -44,48 грн
363,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
429,69
Экономия: -59,17 грн
370,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
368,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
428,04
Экономия: -57,92 грн
370,12 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
433,31
Экономия: -58,44 грн
374,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
434,46
Экономия: -67,09 грн
367,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
434,95
Экономия: -67,58 грн
367,37 грн