Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТРОФИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫИнгибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазыДутастеридАводартЦены в аптеках

Аводарт капсулы мягкие желатиновые 0,5 мг блистер, №30 - Одесса (187593) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
744,30
Экономия: -164,00 грн
580,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
686,02 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
618,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
618,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
548,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
618,80 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
618,80 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
618,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 42 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
618,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
618,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
618,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
618,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
518,34 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
604,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
672,94
Экономия: -98,40 грн
574,54 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: блистер (2)
687,60
Экономия: -98,90 грн
588,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
618,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2)
604,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
543,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
590,99
Экономия: -10,57 грн
580,42 грн