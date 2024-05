Венлафаксин и десвенлафаксин по сути фармакологически эквивалентны. Оба средства являются мощными и селективными ингибиторами транспортеров серотонина и норадреналина с небольшой разницей в аффинности связывания, измеряемой по значению Ki. Значение Ki для транспортеров серотонина составляют 40,2 нМ и 82 нМ для десвенлафаксина и венлафаксина соответственно, а для транспортеров норадреналина — 558,4 нМ и 2480 нМ для десвенлафаксина и венлафаксина соответственно.

Теоретически, более высокая аффинность связывания десвенлафаксина по сравнению с венлафаксином в насосах обратного захвата норадреналина может привести к различиям в эффективности, но это не было подтверждено в прямых клинических исследованиях. Ни один из препаратов не имеет значительной аффинности к холинергическим, альфа-адренергическим или гистаминергическим рецепторам.

Кроме того, в клинических исследованиях не было выявлено клинически значимых различий в побочных эффектах или переносимости.

Фармакокинетика.

Абсорбция и распределение . В стационарном состоянии накопление десвенлафаксина, после нескольких доз, является линейным и может быть определено на основе фармакокинетического профиля после однократного приема.

Десвенлафаксин хорошо всасывается и имеет абсолютную пероральную биодоступность 80% (коэффициент вариации [CV] 20%). C max достигается через 7,5 ч после перорального приема. После повторных приемов по 100 мг значения AUC и максимальной концентрации в плазме крови составляли 6747 нг•ч/мл (CV 23%) и 376 нг/мл (CV 23%).

Прием с пищей имеет лишь незначительное влияние на абсорбцию препарата. Увеличение C max примерно на 16% наблюдалось после приема вместе с пищей с низким, средним и высоким содержанием жира после употребления пищи с высоким содержанием жира. Значение AUC не менялось ни с одним из продуктов питания. Связывание десвенлафаксина с белками плазмы крови является низким (30%) и не зависит от концентрации препарата. Объем распределения десвенлафаксина в стационарном состоянии составляет 3,4 л/кг после в/в введения, что свидетельствует о распределении в несосудистые компартменты.

Биотрансформация и элиминация . Примерно 45% десвенлафаксина выводится в неизмененном виде с мочой. Десвенлафаксин метаболизируется преимущественно путем конъюгации с О-глюкуронидом и в меньшей степени путем окислительного метаболизма.

Примерно 19% принятой дозы выводится с мочой в виде глюкуронидного метаболита и <5% — в виде окислительного метаболита (N,O-дидезметилвенлафаксин). CYP 3A4 является изоферментом доминирующего цитохрома Р450, который опосредует окислительный метаболизм (N-деметилирование) десвенлафаксина. На метаболический путь CYP 2D6 не влияет, поэтому фармакокинетика десвенлафаксина после приема 100 мг была подобной у пациентов с фенотипом медленного и быстрого метаболизатора CYP 2D6.

In vitro десвенлафаксин не ингибирует изоферменты CYP 1A2, 2A6, 2C8, 2C9, 2C19 и 3A4, а также не индуцирует экспрессию CYP 3A4 или других изоферментов. Данные in vitro показали, что десвенлафаксин не является ни субстратом, ни ингибитором транспортера Р-гликопротеина.