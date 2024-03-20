ДЕЗОГЕСТРЕЛ (DESOGESTRELUM)

в случае возникновения любых из нижеперечисленных состояний/факторов риска необходимо сопоставить пользу от применения прогестагена и вероятный риск для каждой конкретной женщины и обсудить это с ней еще до того, как она примет решение начать прием препарата. При ухудшении течения, обострения заболевания или возникновения любого из этих состояний впервые женщине следует обратиться к врачу. Врач решит, нужно ли прекратить применение ДЗТ. Риск рака молочной железы вообще повышается с возрастом. Во время применения КПК риск того, что у женщины будет диагностирован рак молочной железы, в определенной степени повышается. Этот повышенный риск постепенно снижается на протяжении 10 лет после прекращения применения ПК, он не связан с продолжительностью предыдущего применения, а зависит от того возраста женщины, когда она применяла КПК.

Если при приеме препарата развивается стойкая АГ или если при значительном повышение АД нет адекватного ответа на проводимую антигипертензивную терапию, то необходимо рассмотреть вопрос о прекращении приема препарата.

В эпидемиологических исследованиях установлена связь между применением КПК и повышенной частотой возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ), тромбоз глубоких вен и эмболия легочной артерии. Хотя клиническое значение этих данных для ДЗГ, применяемого как контрацептивное средство, не содержащее эстрогенного компонента, неизвестно, применение препарата необходимо отменить в случае развития тромбоза. Следует рассмотреть вопрос об отмене приема препарата также и в случае продолжительной иммобилизации, связанной с операцией или с заболеванием. Женщины с тромбоэмболическими нарушениями в анамнезе должны быть предупреждены о возможности рецидива.

Хотя прогестагены могут влиять на резистентность периферических тканей к инсулину и толерантность к глюкозе, нет подтверждения о необходимости менять терапевтическую схему лечения у больных сахарным диабетом, которые применяют мини-пили, содержащие только прогестаген. Однако женщины с сахарным диабетом должны находиться под строгим наблюдением на протяжении 1-го месяца применения препарата.

Применение препарата ведет к снижению уровня эстрадиола в плазме крови до уровня, соответствующего ранней фолликулярной фазе. На сегодня неизвестно, оказывает ли это снижение какой-либо клинически значимый эффект на минеральную плотность костной ткани.

Предупреждение эктопической беременности традиционными пили, содержащими только прогестаген, не так эффективно, как применение КПК, поскольку при применении традиционных пили, содержащих только прогестаген, часто происходит овуляция. Несмотря на то что препарат эффективно ингибирует овуляцию, в случае аменореи и боли в животе при проведении дифференциальной диагностики следует исключить внематочную беременность.

Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой в анамнезе. Женщинам со склонностью к хлоазме необходимо избегать действия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения во время применения препарата.

Сообщалось о возникновении таких состояний как в период беременности, так и во время применения стероидных гормонов: желтуха и/или зуд, связанные с холелитиазом; образование желчных камней; порфирия; системная красная волчанка; гемолитический уремический синдром; хорея Сиденгама; герпес беременных; потеря слуха, связанная с отосклерозом; ангионевротический отек (наследственный), но их связь с применением прогестагенов не установлена.

Перед назначением препарата следует тщательно ознакомиться с анамнезом женщины. Рекомендуется провести тщательное гинекологическое обследование для исключения беременности. Перед назначением препарата необходимо установить причину нарушения менструального цикла, например олигоменореи и аменореи. Интервал между контрольными медицинскими осмотрами индивидуален в каждом конкретном случае. Если назначаемый препарат может повлиять на скрытое или существующее заболевание (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), то следует составить соответствующий график контрольных медицинских осмотров. Несмотря на регулярный прием препарата, иногда могут возникать нерегулярные кровянистые выделения. Если кровотечения очень частые и нерегулярные, то следует решить вопрос о применении другого метода контрацепции. Если вышеуказанные симптомы являются устойчивыми, в этом случае необходимо исключить органическую патологию. Лечение аменореи во время применения препарата зависит от того, принимался ли он согласно инструкции, в ряде случаев в исследование необходимо включать проведение тестов на беременность. В случае беременности применение препарата следует прекратить.

Женщины должны быть информированы о том, что препарат не защищает от ВИЧ-инфицирования (СПИДа) и других заболеваний, передающихся половым путем.

Эффективность пили, содержащих только прогестаген, может быть снижена в случае пропущенного приема таблеток, желудочно-кишечных расстройств (см. ПРИМЕНЕНИЕ) или приема в сочетании с другими лекарственными средствами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Во время применения пили, содержащих только прогестаген, у некоторых женщин вагинальное кровотечение может возникать чаще или стать более длительным, в то время как у других это кровотечение может стать эпизодическим или вообще прекратиться. Эти изменения часто бывают причиной, по которой женщина отказывается от этого метода контрацепции или прекращает строго соблюдать указания врача. По поводу изменения характера кровотечения в результате приема препарата женщина должна проконсультироваться с врачом. Оценку вагинальных кровотечений, которая может включать обследование с целью исключения злокачественного новообразования или беременности, следует проводить регулярно.

При применении всех низкодозированных контрацептивов отмечают образование фолликулов, иногда размер такого фолликула может превышать размер нормального фолликула. Обычно эти увеличенные фолликулы исчезают спонтанно. Часто течение этого процесса бессимптомное; в некоторых случаях — с появлением незначительной боли в животе. Хирургическое вмешательство при этом требуется очень редко.

Данные, полученные относительно КПК, показали, что применение контрацептивных стероидов может влиять на результаты некоторых лабораторных исследований, включая биохимические показатели функции печени, щитовидной железы, надпочечников и почек, уровень белков в плазме крови, например на глобулин, связывающий кортикостероиды, фракции липидов/липопротеинов, показатели углеводного обмена, свертывания крови и фибринолиза. Изменения, как правило, остаются в пределах нормального диапазона значений лабораторных анализов. В какой степени это касается также и контрацептивов, содержащих только прогестаген, неизвестно.

Экстенсивные эпидемиологические исследования показали, что не существует повышенного риска ни врожденных дефектов у детей, которые родились у женщин, применявших ПК до беременности, ни повышенного риска тератогенного эффекта, когда ПК непреднамеренно принимали в ранний период беременности. Данные фармнадзора, собранные относительно различных КПК, содержащих ДЗГ, также не свидетельствуют о повышенном риске. Контрацептивы, содержащие только прогестаген, не влияют на количество или качество (концентрацию белков, лактозы или жирность) грудного молока, но известно, что небольшое количество ЭНГ проникает в грудное молоко. Есть ограниченные данные продолжительного наблюдения детей, чьи матери начинали принимать ДЗГ на протяжении 4–8-й недели после родов. Они находились на грудном вскармливании в течение 7 мес и были под наблюдением до 1,5-годовалого возраста (n=32) или до 2,5 года (n=14). Оценка роста, физического и психомоторного развития не показала каких-либо отличий по сравнению с малышами, чьи матери использовали внутриматочную спираль. Однако требуется тщательное наблюдение за ростом и развитием ребенка. Основываясь на имеющихся данных, ДЗГ можно применять во время кормления грудью.

Исходя из фармакодинамического профиля ДЗГ, полагают, что он не влияет или очень незначительно влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.