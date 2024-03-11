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Активные вещества — “Д”ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД (DIMETHYLIS SULFOXIDUM)

ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД (DIMETHYLIS SULFOXIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 11 препаратов
Димексид® раствор накожный, флакон, 50 мл, в пачке, в пачке, № 1; Галичфарм
Димексид® Раствор накожный, флакон, 50 мл, в пачке, в пачке, № 1 Галичфарм
В 874 аптеках
от 71,75 грн
Цены в аптеках
Диметилсульфоксид гель, 250 мг/г, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1; Сперко Украина
Диметилсульфоксид Гель, 250 мг/г, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1 Сперко Украина
В 313 аптеках
от 69,00 грн
Цены в аптеках
Димексид-ЖФФ жидкость для наружного применения, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид-ЖФФ Жидкость для наружного применения, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 295 аптеках
от 80,20 грн
Цены в аптеках
Димексид жидкость для наружного применения, 100 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1; Лубныфарм
Димексид Жидкость для наружного применения, 100 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1 Лубныфарм
В 247 аптеках
от 150,11 грн
Цены в аптеках
Димексид жидкость для наружного применения, 50 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1; Лубныфарм
Димексид Жидкость для наружного применения, 50 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1 Лубныфарм
В 206 аптеках
от 71,25 грн
Цены в аптеках
Димексид-ЖФФ жидкость для наружного применения, 100 мл, флакон, № 1; Галичфарм
Димексид-ЖФФ Жидкость для наружного применения, 100 мл, флакон, № 1 Галичфарм
В 82 аптеках
от 127,80 грн
Цены в аптеках
Диметилсульфоксид гель, 50 %, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1; Лубныфарм
Диметилсульфоксид Гель, 50 %, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1 Лубныфарм
В 55 аптеках
от 85,14 грн
Цены в аптеках
Диметилсульфоксид жидкость для наружного применения, 50 мл, флакон стеклянный, № 1; МЕДЛЕВ
Диметилсульфоксид Жидкость для наружного применения, 50 мл, флакон стеклянный, № 1 МЕДЛЕВ
В 1 аптеке
от 47,80 грн
Цены в аптеках
Димексид жидкость для наружного применения, 100 мл, флакон, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1; Галичфарм
Димексид Жидкость для наружного применения, 100 мл, флакон, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Галичфарм
Нет в наличии
Димексид жидкость для наружного применения, 50 мл, флакон, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1; Галичфарм
Димексид Жидкость для наружного применения, 50 мл, флакон, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Галичфарм
Нет в наличии
Диметилсульфоксид жидкость для наружного применения, 50 мл, флакон стеклянный, тм а+, тм а+, № 1; МЕДЛЕВ
Диметилсульфоксид Жидкость для наружного применения, 50 мл, флакон стеклянный, тм а+, тм а+, № 1 МЕДЛЕВ
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р накожный, жидкость для наружного применения.
ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД (DIMETHYLIS SULFOXIDUM)
CAS №: 67-68-5 C2H6OS
USPDDN, HSDB, RTECS: метилсульфоксид.
MeSH, HSDB, RTECS: диметилсульфоксид.
RTECS: метилсульфинилметан.
NLM: диметилсульфоксид.
Форма выпуска: р-р накожный, жидкость для наружного применения.

противовоспалительное средство для наружного применения, инактивирует гидроксильные радикалы, улучшает течение метаболических процессов в очаге воспаления. Оказывает также местноанестезирующее и противомикробное действие, обладает умеренно выраженной фибринолитической активностью. Проникает через кожу, слизистую оболочку, биологические мембраны, повышает их проницаемость для лекарственных средств.

в составе комплексной терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, анкилозирующий спондилоартрит, деформирующий остеоартроз при наличии поражения периартикулярных тканей, реактивный синовит; ограниченная склеродермия, узловатая эритема, дискоидная красная волчанка, микозы стоп, келоидные рубцы, тромбофлебит, алопеция, экзема, рожа; ушибы, растяжения связок, травматические инфильтраты; гнойные раны, ожоги, радикулит, трофические язвы, акне, фурункулез, в кожно-пластической хирургии — консервирование кожных гомотрансплантатов.

наружно, в виде аппликаций и орошений (промываний). В р-ре необходимой концентрации смачивают марлевые салфетки и накладывают на пораженные участки в течение 20–30 мин. Поверх салфетки накладывается полиэтиленовая пленка и хлопчатобумажная или льняная ткань. Продолжительность курса лечения — 10–15 дней. При лечении рожи и трофических язв применяют в виде 30–50% р-ра по 50–100 мл 2–3 раза в сутки. При экземе, диффузной стрептодермии применяют компрессы с 40–90% р-ром. Для местного обезболивания при болевом синдроме — 25–50% р-р в виде компрессов по 100–150 мл 2–3 раза в сутки. Для кожи лица и других высокочувствительных областей применяют 10–20–30% р-ры. В кожно-пластической хирургии используют повязки с 10–20% р-ром на пересаженные кожные ауто- и гомотрансплантаты непосредственно после операции и в последующие дни послеоперационного периода до стойкого приживления трансплантата. В качестве консервирующей среды для хранения кожных гомотрансплантатов применяют 5% р-р в р-ре Рингера. Менее концентрированными р-рами производят промывание гнойно-некротических и воспалительных очагов и полостей.

повышенная чувствительность к диметилсульфоксиду, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, стенокардия, выраженный атеросклероз, глаукома, катаракта, инсульт, кома, инфаркт миокарда, период беременности и кормления грудью.

контактный дерматит, эритема, сухость кожи, легкое жжение, зудящий дерматит, аллергические реакции, крайне редко — бронхоспазм.

перед применением диметилсульфоксида необходимо проводить пробу на его переносимость. Для этого диметилсульфоксид наносят на кожу при помощи смоченного ватного тампона; появление гиперемии и выраженного зуда свидетельствует о гиперчувствительности.

увеличивает всасывание и усиливает действие этанола, инсулина и других лекарственных средств. Совместим с гепарином, антибактериальными средствами, НПВП. Повышает чувствительность микроорганизмов к аминогликозидным и β-лактамным антибиотикам, хлорамфениколу, рифампицину, гризеофульвину.