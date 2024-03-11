ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД (DIMETHYLIS SULFOXIDUM) Действующее вещество
MeSH, HSDB, RTECS: диметилсульфоксид.
RTECS: метилсульфинилметан.
NLM: диметилсульфоксид.
противовоспалительное средство для наружного применения, инактивирует гидроксильные радикалы, улучшает течение метаболических процессов в очаге воспаления. Оказывает также местноанестезирующее и противомикробное действие, обладает умеренно выраженной фибринолитической активностью. Проникает через кожу, слизистую оболочку, биологические мембраны, повышает их проницаемость для лекарственных средств.
в составе комплексной терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, анкилозирующий спондилоартрит, деформирующий остеоартроз при наличии поражения периартикулярных тканей, реактивный синовит; ограниченная склеродермия, узловатая эритема, дискоидная красная волчанка, микозы стоп, келоидные рубцы, тромбофлебит, алопеция, экзема, рожа; ушибы, растяжения связок, травматические инфильтраты; гнойные раны, ожоги, радикулит, трофические язвы, акне, фурункулез, в кожно-пластической хирургии — консервирование кожных гомотрансплантатов.
наружно, в виде аппликаций и орошений (промываний). В р-ре необходимой концентрации смачивают марлевые салфетки и накладывают на пораженные участки в течение 20–30 мин. Поверх салфетки накладывается полиэтиленовая пленка и хлопчатобумажная или льняная ткань. Продолжительность курса лечения — 10–15 дней. При лечении рожи и трофических язв применяют в виде 30–50% р-ра по 50–100 мл 2–3 раза в сутки. При экземе, диффузной стрептодермии применяют компрессы с 40–90% р-ром. Для местного обезболивания при болевом синдроме — 25–50% р-р в виде компрессов по 100–150 мл 2–3 раза в сутки. Для кожи лица и других высокочувствительных областей применяют 10–20–30% р-ры. В кожно-пластической хирургии используют повязки с 10–20% р-ром на пересаженные кожные ауто- и гомотрансплантаты непосредственно после операции и в последующие дни послеоперационного периода до стойкого приживления трансплантата. В качестве консервирующей среды для хранения кожных гомотрансплантатов применяют 5% р-р в р-ре Рингера. Менее концентрированными р-рами производят промывание гнойно-некротических и воспалительных очагов и полостей.
повышенная чувствительность к диметилсульфоксиду, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, стенокардия, выраженный атеросклероз, глаукома, катаракта, инсульт, кома, инфаркт миокарда, период беременности и кормления грудью.
контактный дерматит, эритема, сухость кожи, легкое жжение, зудящий дерматит, аллергические реакции, крайне редко — бронхоспазм.
перед применением диметилсульфоксида необходимо проводить пробу на его переносимость. Для этого диметилсульфоксид наносят на кожу при помощи смоченного ватного тампона; появление гиперемии и выраженного зуда свидетельствует о гиперчувствительности.
увеличивает всасывание и усиливает действие этанола, инсулина и других лекарственных средств. Совместим с гепарином, антибактериальными средствами, НПВП. Повышает чувствительность микроорганизмов к аминогликозидным и β-лактамным антибиотикам, хлорамфениколу, рифампицину, гризеофульвину.