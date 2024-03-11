ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД (DIMETHYLIS SULFOXIDUM)

наружно, в виде аппликаций и орошений (промываний). В р-ре необходимой концентрации смачивают марлевые салфетки и накладывают на пораженные участки в течение 20–30 мин. Поверх салфетки накладывается полиэтиленовая пленка и хлопчатобумажная или льняная ткань. Продолжительность курса лечения — 10–15 дней. При лечении рожи и трофических язв применяют в виде 30–50% р-ра по 50–100 мл 2–3 раза в сутки. При экземе, диффузной стрептодермии применяют компрессы с 40–90% р-ром. Для местного обезболивания при болевом синдроме — 25–50% р-р в виде компрессов по 100–150 мл 2–3 раза в сутки. Для кожи лица и других высокочувствительных областей применяют 10–20–30% р-ры. В кожно-пластической хирургии используют повязки с 10–20% р-ром на пересаженные кожные ауто- и гомотрансплантаты непосредственно после операции и в последующие дни послеоперационного периода до стойкого приживления трансплантата. В качестве консервирующей среды для хранения кожных гомотрансплантатов применяют 5% р-р в р-ре Рингера. Менее концентрированными р-рами производят промывание гнойно-некротических и воспалительных очагов и полостей.