нежелательные эффекты, описанные в данном разделе, относятся к цетуксимабу. Данные о том, что иринотекан влияет на профиль безопасности цетуксимаба и наоборот, отсутствуют. При комбинированном применении с иринотеканом нежелательные эффекты дополнялись теми, которые ожидаются при назначении иринотекана (диарея — 72%, тошнота — 55%, рвота — 41%, мукозиты, то есть стоматиты — 26%, лихорадка — 33%, лейкопения — 25%, облысение — 22%). Клинически значимых отличий в зависимости от пола не наблюдалось. В комбинации с местной лучевой терапией головы и шеи дополнительно отмечаются нежелательные эффекты, присущие лучевой терапии (стоматит, лучевой дерматит, дисфагия, лейкопения, в основном представленная лимфоцитопенией). В рандомизированных клинических исследованиях у пациентов, получающих комплексную терапию, чаще отмечались мукозиты и лучевые дерматиты, чем у пациентов, которые получали лишь лучевую терапию. Диспноэ может развиться на протяжении короткого времени после введения цетуксимаба как часть реакции гиперчувствительности, но подобные случаи также описывались и после нескольких недель терапии, которая, возможно, была связана с основным заболеванием. Риск возникновения диспноэ, которое может быть тяжелым и продолжительным, существует для больных преклонного возраста со сниженным функциональным статусом и с заболеваниями легких в анамнезе. Если у больного развивается диспноэ во время применения цетуксимаба, рекомендуется обследовать его на предмет выявления признаков прогрессирующих заболеваний легких. Были описаны случаи интерстициальных легочных заболеваний, для которых не было выявлено причинной взаимосвязи с применением цетуксимаба.

Кожные реакции. Если у больного выявляются тяжелые кожные реакции (III степень), применение цетуксимаба необходимо прервать. Возобновление терапии допускается только в случае снижения реакции до II степени. Если тяжелые кожные реакции возникают впервые, лечение можно возобновить без изменения дозировки. При вторичном или третичном развитии тяжелых кожных реакций применения цетуксимаба вновь необходимо прервать. Терапию можно возобновить с назначением более низких доз (200 мг/м2 после второго возникновения реакции и 150 мг/м2 — после третьего), если реакция снизилась до II степени. Если тяжелые кожные реакции развиваются в 4-й раз или не снижаются до II степени, необходимо окончательно прекратить применение цетуксимаба. На сегодня были исследованы только больные с нормальным уровнем функционирования почек и печени (относительно верхней границы нормы: сывороточный креатинин в 1,5 раза меньше, трансаминазы в 5 раз меньше и билирубин в 1,5 раза меньше). Применение цетуксимаба не изучалось у больных со следующими, одним или больше, параметрами: гемоглобин <9 г/дл; число лейкоцитов <3000/мм3; абсолютное число нейтрофилов <1500/мм3; число тромбоцитов <100 000/ мм3.

Нарушение со стороны иммунной системы. Частые (>1/100, <1/10) — реакции гиперчувствительности (5%); половина этих реакций были тяжелыми. В перечень легких или умеренных реакций (I или II степени) входят такие симптомы, как лихорадка, озноб, тошнота, сыпь или диспноэ. Тяжелые реакции гиперчувствительности (III или IV степени) обычно развиваются во время первой инфузии цетуксимаба или на протяжении 1 ч после нее. Симптомы включают быстрое развитие обструкции дыхательных путей (бронхоспазм, стридорозное дыхание, хрипота, затруднение при разговоре), уртикарная сыпь и/или артериальная гипотензия.

Со стороны органа зрения: часто (>1/10) — конъюнктивит у 5% больных.

Со стороны дыхательной системы: очень часто (>1/10) — диспноэ — у 25% больных на последней стадии рака прямой и ободочной кишки. Повышение частоты возникновения диспноэ (иногда тяжелого) наблюдалось у больных пожилого возраста, у пациентов со снижением функционального статуса или диагнозом легочного заболевания, которое ранее существовало.

Со стороны кожи и подкожных тканей: очень часто (>1/10) — кожные реакции могут развиваться более чем у 80% пациентов; 15% зарегистрированных реакций — тяжелые (представлены в форме акнеподобной сыпи и/или не так часто в форме нарушений со стороны ногтей — паронихия). Большинство кожных реакций развиваются на протяжении 1-й недели лечения. Cо временем они исчезают без последствий после прекращения лечения, если учитываются изменения в режиме дозирования. Кожные реакции II степени характеризуются сыпью, которая занимают до 50% поверхности тела, в то время как реакции III степени занимают 50% или более площади поверхности тела.