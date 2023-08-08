ЦЕФТИБУТЕН (CEFTIBUTENUM) Действующее вещество
полусинтетический цефалоспориновый антибиотик III поколения для перорального приема. Механизм действия цефтибутена, как и других β-лактамных антибиотиков, связан с подавлением синтеза клеточной стенки бактерий. На микробную клетку действует бактерицидно. Благодаря химической структуре устойчив к гидролитическому действию β-лактамаз. Многие β-лактамазопродуцирующие штаммы микроорганизмов, устойчивые к пенициллинам или цефалоспоринам, чувствительны к цефтибутену.
Цефтибутен устойчив к действию пенициллиназ и большинства цефалоспориназ, однако утрачивает стабильность при воздействии некоторых цефалоспориназ хромосомного происхождения, образуемых Citrobacter spp., Enterobacter spp., Bacteroides spp. Цефтибутен не рекомендуется применять для лечения инфекций, вызываемых штаммами микроорганизмов, устойчивыми к β-лактамным антибиотикам.
Активен в отношении большинства штаммов следующих микроорганизмов: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Branhamella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Providencia spp., Enterobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp. In vitro также проявляет активность в отношении большинства штаммов следующих микроорганизмов (клиническая эффективность еще не установлена): Brucella spp., Neisseria spp., Aeromonas hydrophila, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, а также штаммов Citrobacter spp., Morganella spp., Serratia spp., которые не продуцируют хромосомальную цефалоспориназу. К цефтибутену нечувствительны стафилококки, энтерококки, Acinetobacter spp., Listeria spp., Flavobacterium и Pseudomonas spp. Цефтибутен проявляет слабую активность в отношении анаэробов, включая большинство видов Bacteroides spp. Не назначают при инфекциях, вызванных анаэробами, Campylobacter spp. или Yersinia spp.
инфекции, вызванные чувствительными к цефтибутену микроорганизмами, в том числе скарлатина, фарингит, тонзиллит, острый синусит у взрослых, средий отит у детей, острый бронхит, обострение хронического бронхита, пневмония, а также инфекции мочевых путей у взрослых и детей (осложненные и неосложненные), энтериты и гастроэнтериты, вызванные сальмонеллами, шигеллами или кишечной палочкой.
длительность лечения составляет от 5 до 10 дней; при инфекциях, вызванных Streptococcus pyogenes, — не менее 10 дней.
Взрослым обычно назначают в дозе 400 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи. При остром синусите, остром бронхите, обострении хронического бронхита, осложненных и неосложненных заболеваниях мочевых путей назначают в дозе 400 мг 1 раз в сутки. При пневмонии рекомендуется назначать по 200 мг 2 раза в сутки.
Взрослым пациентам с почечной недостаточностью не требуется изменения дозы, если клиренс креатинина ≥50 мл/мин. При клиренсе креатинина 30–49 мл/мин суточная доза должна быть снижена до 200 мг. При клиренсе креатинина 5–29 мл/мин рекомендуется принимать 100 мг цефтибутена в сутки. Если более предпочтительно увеличение интервалов между приемами, то дозу 400 мг можно вводить каждые 48 ч при клиренсе креатинина 30–49 мл/мин и каждые 96 ч при клиренсе креатинина 5–29 мл/мин. Пациентам, находящимся на гемодиализе (2 или 3 сеанса в неделю), цефтибутен в дозе 400 мг вводят после каждого сеанса диализа.
Суточная доза цефтибутена для детей составляет 9 мг/кг массы тела, но не более 400 мг/сут. При фарингите, тонзиллите, остром бронхите, среднем отите, осложненных и неосложненных инфекциях мочевых путей назначают 1 раз в сутки. При остром энтерите у детей назначают 2 раза в сутки по 4,4 мг/кг. Детям старше 10 лет и с массой тела >45 кг назначают в дозах, рекомендованных для взрослых.
повышенная чувствительность к цефалоспоринам. Безопасность и эффективность применения препарата у детей младше 6 мес не установлена.
тошнота, рвота, гастрит, диарея, головная боль, боль в области живота, звон в ушах, очень редко — тяжелая диарея, вызванная Clostridium difficile. В большинстве случаев побочные эффекты исчезают после отмены цефтибутена.
необходимо соблюдать осторожность при назначении пациентам, имеющим указания в анамнезе на заболевания пищеварительного тракта, особенно — хронический колит.
С особой осторожностью цефалоспориновые антибиотики следует применять у больных с известной или предполагаемой аллергией на пенициллины; около 5% пациентов имеют перекрестную гиперчувствительность к цефалоспориновым антибиотикам. Реакции анафилаксии описаны у пациентов, получавших одновременно пенициллины и цефалоспорины.
В случае возникновения аллергических реакций на цефтибутен, его прием следует прекратить и назначить соответствующую терапию. При анафилактических реакциях требуется проведение неотложной терапии, включающей введение адреналина, антигистаминных препаратов, стероидов, прессорных аминов, в/в инфузий жидкости, дыхание кислородными смесями, а также обеспечение тщательного медицинского наблюдения.
Может потребоваться коррекция доз препарата у больных с почечной недостаточностью. Цефтибутен легко выводится из организма при гемодиализе.
Во время лечения цефтибутеном, как и другими антибиотиками широкого спектра действия, изменения бактериальной флоры кишечника могут приводить к антибиотикассоциированной диарее и псевдомембранозному колиту, вызываемому токсином клостридий. При возникновении диареи во время терапии или после завершения курса лечения необходимо иметь ввиду возможность развития тяжелого псевдомембранозного колита.
Хотя экспериментальные данные свидетельствуют о безопасности цефтибутена, применение его в период беременности и кормления грудью всегда должно быть тщательно обосновано с учетом соотношения эффективности терапии для матери и возможного риска для плода или новорожденного.
не выявлено несовместимости цефтибутена с антацидными препаратами, содержащими высокие дозы алюминия и магния, ранитидином и теофиллином, вводимым в/в.
токсических проявлений при случайных передозировках цефтибутена не отмечено. Показано промывание желудка. Специфического антидота не существует. Цефтибутен может быть удален из организма при гемодиализе. Эффективность перитонеального диализа не доказана. В исследованиях на здоровых добровольцах, получивших однократно 2 г цефтибутена, серьезных побочных реакций не отмечено, клиническое состояние и лабораторные показатели были в пределах нормы.