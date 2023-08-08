ЦЕФТИБУТЕН (CEFTIBUTENUM)

длительность лечения составляет от 5 до 10 дней; при инфекциях, вызванных Streptococcus pyogenes, — не менее 10 дней.

Взрослым обычно назначают в дозе 400 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи. При остром синусите, остром бронхите, обострении хронического бронхита, осложненных и неосложненных заболеваниях мочевых путей назначают в дозе 400 мг 1 раз в сутки. При пневмонии рекомендуется назначать по 200 мг 2 раза в сутки.

Взрослым пациентам с почечной недостаточностью не требуется изменения дозы, если клиренс креатинина ≥50 мл/мин. При клиренсе креатинина 30–49 мл/мин суточная доза должна быть снижена до 200 мг. При клиренсе креатинина 5–29 мл/мин рекомендуется принимать 100 мг цефтибутена в сутки. Если более предпочтительно увеличение интервалов между приемами, то дозу 400 мг можно вводить каждые 48 ч при клиренсе креатинина 30–49 мл/мин и каждые 96 ч при клиренсе креатинина 5–29 мл/мин. Пациентам, находящимся на гемодиализе (2 или 3 сеанса в неделю), цефтибутен в дозе 400 мг вводят после каждого сеанса диализа.

Суточная доза цефтибутена для детей составляет 9 мг/кг массы тела, но не более 400 мг/сут. При фарингите, тонзиллите, остром бронхите, среднем отите, осложненных и неосложненных инфекциях мочевых путей назначают 1 раз в сутки. При остром энтерите у детей назначают 2 раза в сутки по 4,4 мг/кг. Детям старше 10 лет и с массой тела >45 кг назначают в дозах, рекомендованных для взрослых.