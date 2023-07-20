травянистое многолетнее растение семейства маковых. В качестве лекарственного сырья используется надземная часть растения. Млечный сок чистотела содержит около 1–4% изохинолиновых алкалоидов (в траве чистотела и сухих корнях содержание алкалоидов гораздо ниже) — хелидонин, хелеритрин, α-, β- и γ-гомохелидонин, сангвинарин, хелидоксантин, оксихелидонин, хелирубин, протопин, коптизин, криптонин, спартеин, стилонин, дефиллин, хелилутин и др., а также высший алифатический спирт хелидониол, флавоноиды, холин, тирамин, сапонины, органические кислоты (лимонная, хелидоновая, яблочная, янтарная), эфирное и жирное масла, фенолкарбоновые кислоты, витамин С, каротин, горечь, дубильные и смолистые вещества.

Чистотел оказывает противомикробное, спазмолитическое, противоопухолевое, желчегонное, мочегонное, обезболивающее, противовоспалительное действие.