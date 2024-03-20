механизм действия карипразина полностью не известен. Карипразин связывается с D 3 -рецепторами в такой же степени, что и с D 2 -рецепторами. Установлено дозозависимое связывание с D 3 - и D 2 -допаминовыми рецепторами головного мозга (с преимущественным связыванием в участках с повышенным синтезом D 3 ) у пациентов с шизофренией. Пациенты, которые лечились карипразином, показали статистически достоверное клиническое улучшение.

Карипразин хорошо всасывается в ЖКТ. C max достигается через 3-8 ч после приема. Карипразин и его основные метаболиты активно связываются с белками плазмы крови. Т ½ — 1-3 дня для карипразина и дезметил-карипразина и 13-19 дней для дидезметил-карипразина.