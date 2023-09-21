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Активные вещества — “Х”ХИМОТРИПСИН (CHYMOTRYPSINUM)

ХИМОТРИПСИН (CHYMOTRYPSINUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Химотрипсин кристаллический лиофилизат для раствора для инъекций, 0,01 г, флакон, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Биофарма ФЗ
Химотрипсин кристаллический Лиофилизат для раствора для инъекций, 0,01 г, флакон, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Биофарма ФЗ
В 364 аптеках
от 329,54 грн
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Форма выпуска: порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного р-ра.

протеолитический фермент, получаемый из поджелудочных желез крупного рогатого скота. Расщепляет пептидные связи в молекуле белка, связи, образованные остатками ароматических аминокислот, обусловливая противовоспалительный эффект. Лизирует некротизированные ткани, не оказывая действия на жизнеспособные клетки, вследствие наличия в них специфических антиферментов. Может применяться в комбинации с антибиотиками и бронходилатирующими средствами.

трахеит, бронхит, пневмония, абсцесс легкого, БА с гиперсекрецией и др.; профилактика осложнений после операции на легких; ожоги и пролежни, тромбофлебит, гнойные раны и др.; свежие обширные тромбозы центральной вены сетчатки, помутнение стекловидного тела травматического и воспалительного происхождения и др.; гнойный синусит, гнойный средний отит, евстахиит с вязким экссудатом и др.

в пульмонологии — в/м по 5–10 мг/сут в течение 10–12 дней.
В хирургии — в/м, внутриплеврально (гемоторакс, эмпиема) вводят шприцем с тонкой иглой под струп (ожоги, пролежни), местно — с помощью тампонов с р-ром химотрипсина (лечение гнойных ран). Режим дозирования зависит от показаний.
В офтальмологии — подконъюнктивально, р-р химотрипсина вводят в заднюю камеру глаза (экстракция катаракты).
В оториноларингологии — р-р вводят в гайморовую полость (синуситы), закапывают в ухо, в/м (одновременно с местным применением химотрипсина). Режим дозирования зависит от показаний.

следует с осторожностью применять при заболеваниях дыхательных путей у пациентов с активной формой туберкулеза и обязательно в сочетании с туберкулостатиками.

аллергические реакции, изредка наблюдается охриплость, непродолжительное повышение температуры тела. Иногда раздражение и отечность конъюнктивы.