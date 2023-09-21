ХИМОТРИПСИН (CHYMOTRYPSINUM) Действующее вещество
протеолитический фермент, получаемый из поджелудочных желез крупного рогатого скота. Расщепляет пептидные связи в молекуле белка, связи, образованные остатками ароматических аминокислот, обусловливая противовоспалительный эффект. Лизирует некротизированные ткани, не оказывая действия на жизнеспособные клетки, вследствие наличия в них специфических антиферментов. Может применяться в комбинации с антибиотиками и бронходилатирующими средствами.
трахеит, бронхит, пневмония, абсцесс легкого, БА с гиперсекрецией и др.; профилактика осложнений после операции на легких; ожоги и пролежни, тромбофлебит, гнойные раны и др.; свежие обширные тромбозы центральной вены сетчатки, помутнение стекловидного тела травматического и воспалительного происхождения и др.; гнойный синусит, гнойный средний отит, евстахиит с вязким экссудатом и др.
в пульмонологии — в/м по 5–10 мг/сут в течение 10–12 дней.
В хирургии — в/м, внутриплеврально (гемоторакс, эмпиема) вводят шприцем с тонкой иглой под струп (ожоги, пролежни), местно — с помощью тампонов с р-ром химотрипсина (лечение гнойных ран). Режим дозирования зависит от показаний.
В офтальмологии — подконъюнктивально, р-р химотрипсина вводят в заднюю камеру глаза (экстракция катаракты).
В оториноларингологии — р-р вводят в гайморовую полость (синуситы), закапывают в ухо, в/м (одновременно с местным применением химотрипсина). Режим дозирования зависит от показаний.
следует с осторожностью применять при заболеваниях дыхательных путей у пациентов с активной формой туберкулеза и обязательно в сочетании с туберкулостатиками.
аллергические реакции, изредка наблюдается охриплость, непродолжительное повышение температуры тела. Иногда раздражение и отечность конъюнктивы.