в пульмонологии — в/м по 5–10 мг/сут в течение 10–12 дней.

В хирургии — в/м, внутриплеврально (гемоторакс, эмпиема) вводят шприцем с тонкой иглой под струп (ожоги, пролежни), местно — с помощью тампонов с р-ром химотрипсина (лечение гнойных ран). Режим дозирования зависит от показаний.

В офтальмологии — подконъюнктивально, р-р химотрипсина вводят в заднюю камеру глаза (экстракция катаракты).

В оториноларингологии — р-р вводят в гайморовую полость (синуситы), закапывают в ухо, в/м (одновременно с местным применением химотрипсина). Режим дозирования зависит от показаний.