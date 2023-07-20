КРИДАНИМОД (CRIDANIMODUM) Действующее вещество
иммуностимулирующее средство, оказывает противовирусное действие в отношении ДНК- и РНК-геномных вирусов. Активность связана со способностью индуцировать в организме высокие титры эндогенных интерферонов, особенно раннего интерферона. Клетки-интерферонопродуценты при этом приобретают свойство вырабатывать значительно большие количества интерферона в ответ на последующую индукцию, вызываемую патологическим агентом, и это свойство сохраняется длительное время после отмены препарата. Активирует стволовые клетки костного мозга, эффекторные звенья Т-клеточного иммунитета и макрофагов, усиливает активность естественных киллерных клеток, оказывает выраженный стимулирующий эффект в отношении активности полиморфноядерных лейкоцитов (миграция, цитотоксичность, фагоцитоз). Обладает также противоопухолевым действием. Пик активности интерферонов в крови и тканях наблюдается через несколько часов после в/м введения препарата и сохраняется в течение 16–20 ч после введения. В результате формируется состояние резистентности клеток к вирусам, а также индуцируются иммунные реакции, направленные на уничтожение вируса и пораженных клеток.
Выделяется почками в неизмененном виде.
для профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний в качестве индуктора синтеза эндогенного интерферона для коррекции иммунодефицитных состояний и для иммуностимулирующей терапии: вирусные заболевания, приобретенные иммунодефицитные состояния с угнетением системы интерферона, в том числе ВИЧ-инфекция. Вирусный гепатит В и С (тяжелая форма); уретрит, цервицит, сальпингит хламидийной этиологии, неспецифических вагинитах и вагиноз; хронический пародонтит.
в/м вводят по 250 мг (4–6 мг/кг). Курс лечения — 5–7 инъекций с интервалом 48 ч, в течение 10–15 дней. При хламидиозе применяют с фторхинолонами. При необходимости разовая доза может быть повышена до 500 мг (инъекции через 18–36 ч), а курсовая доза зависит от характера заболевания. При длительном и профилактическом применении интервалы между введениями составляют 3–7 сут.
Линимент: в зависимости от заболевания наносят на кожу или слизистые оболочки.
Таблетки принимают внутрь 1 раз в день за полчаса до еды. Таблетку следует глотать целиком, не разжевывая.
гиперчувствительность к криданимоду. Тяжелая сопутствующая патология, сопровождающаяся декомпенсацией функций органов и систем (в том числе тяжелая почечная недостаточность); аутоиммунные заболевания.
болезненность в месте введения, субфебрилитет. Аллергические реакции.