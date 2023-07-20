иммуностимулирующее средство, оказывает противовирусное действие в отношении ДНК- и РНК-геномных вирусов. Активность связана со способностью индуцировать в организме высокие титры эндогенных интерферонов, особенно раннего интерферона. Клетки-интерферонопродуценты при этом приобретают свойство вырабатывать значительно большие количества интерферона в ответ на последующую индукцию, вызываемую патологическим агентом, и это свойство сохраняется длительное время после отмены препарата. Активирует стволовые клетки костного мозга, эффекторные звенья Т-клеточного иммунитета и макрофагов, усиливает активность естественных киллерных клеток, оказывает выраженный стимулирующий эффект в отношении активности полиморфноядерных лейкоцитов (миграция, цитотоксичность, фагоцитоз). Обладает также противоопухолевым действием. Пик активности интерферонов в крови и тканях наблюдается через несколько часов после в/м введения препарата и сохраняется в течение 16–20 ч после введения. В результате формируется состояние резистентности клеток к вирусам, а также индуцируются иммунные реакции, направленные на уничтожение вируса и пораженных клеток.

Выделяется почками в неизмененном виде.