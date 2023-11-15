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Активные вещества — “Ц”ЦИКЛОБЕНЗАПРИН (CYCLOBENZAPRINUM)

ЦИКЛОБЕНЗАПРИН (CYCLOBENZAPRINUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Миорикс капсулы пролонгированного действия твердые, 15 мг, блистер, № 14; Acino
Миорикс Капсулы пролонгированного действия твердые, 15 мг, блистер, № 14 Acino
В 1016 аптеках
от 357,98 грн
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Миорикс капсулы пролонгированного действия твердые, 30 мг, блистер, № 14; Acino
Миорикс Капсулы пролонгированного действия твердые, 30 мг, блистер, № 14 Acino
В 404 аптеках
от 414,73 грн
Цены в аптеках