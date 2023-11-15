Активные вещества — “Ц”ЦИКЛОБЕНЗАПРИН (CYCLOBENZAPRINUM) ЦИКЛОБЕНЗАПРИН (CYCLOBENZAPRINUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Миорикс Капсулы пролонгированного действия твердые, 15 мг, блистер, № 14 Acino В 1016 аптеках от 357,98 грн Цены в аптеках Миорикс Капсулы пролонгированного действия твердые, 30 мг, блистер, № 14 Acino В 404 аптеках от 414,73 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие ЦИКЛОБЕНЗАПРИН