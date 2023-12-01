ЦЕТРОРЕЛИКС (CETRORELIXUM)

цетрореликс вводят п/к в нижнюю часть брюшной стенки, желательно в зону вокруг пупка. Для уменьшения местных реакций при повторном ежедневном введении препарата следует каждый раз выбирать разные участки для инъекций.

Первое введение цетрореликса необходимо проводить под контролем врача и в условиях, которые обеспечат немедленную терапию в случае возникновения возможных псевдоаллергических реакций. Следующие инъекции можно проводить самостоятельно (после соответствующих инструкций врача), если у пациентки отсутствуют признаки и симптомы, которые могут указывать на реакции гиперчувствительности и последствия таких реакций, требующие немедленного медицинского вмешательства.

Если врач не назначил другой схемы применения препарата, то следует руководствоваться рекомендациями, приведенными ниже.

Цетрореликс 0,25 мг: содержимое одного флакона вводят 1 раз в сутки с интервалом 24 ч (утром или вечером).

Введение препарата утром: лечение цетрореликсом 0,25 мг должно начинаться на 5-й или 6-й день цикла овариальной стимуляции (приблизительно через 96–120 ч после начала овариальной стимуляции с помощью препаратов мочевого или рекомбинантного гонадотропинов) и длиться на протяжении периода лечения гонадотропином, включая день индукции овуляции.

Введение препарата вечером: лечение цетрореликсом 0,25 мг должно начинаться на 5-й день цикла овариальной стимуляции (приблизительно через 96–108 ч после начала овариальной стимуляции с помощью препаратов мочевого или рекомбинантного гонадотропинов) и длиться на протяжении периода лечения гонадотропином до вечера перед проведением индукции овуляции.

Цетрореликс 3 мг: содержимое одного флакона вводят на 7-й день овариальной стимуляции (приблизительно через 132–144 ч после начала овариальной стимуляции с помощью препарата мочевого или рекомбинантного гонадотропинов).

Введение разовой дозы цетрореликса 3 мг приводит к эффекту, который длится не менее 4 сут. Если рост фолликулов не позволяет проводить индукцию овуляции на 5-й день после инъекции цетрореликсом 3 мг, необходимо дополнительно ежедневно вводить по 0,25 мг цетрореликса, начиная с 96 ч после инъекции цетрореликсом 3 мг до дня индукции овуляции.