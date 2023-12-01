ЦЕТРОРЕЛИКС (CETRORELIXUM) Действующее вещество
Форма выпуска: порошок лиофилизированный для приготовления р-ра для инъекций.
(3-пиридил)-D-аланил-L-серил-L-тиросил-N(sup5)-карбамоил-D-орнитил-L-леуцил-L-аргинил-L-пролил-D-аланинамид.
фармакодинамика. Цетрореликс является антагонистом гормона, который высвобождает ЛГ. Он связывается с мембранными рецепторами клеток гипофиза. Цетрореликс конкурирует с эндогенным ЛГ из-за связывания с этими рецепторами. Благодаря такому механизму действия цетрореликс контролирует секрецию гонадотропинов (ЛГ и ФСГ).
Цетрореликс дозозависимо ингибирует секрецию ЛГ и ФСГ из гипофиза. Супрессия фактически начинается сразу же после введения препарата и поддерживается за счет длительного лечения, без начального стимулирующего эффекта.
У женщин цетрореликс вызывает задержку повышения уровня ЛГ и, как следствие, овуляции. У женщин, которые подвергаются овариальной стимуляции, длительность действия цетрореликса дозозависимая. После введения разовой дозы 3 мг цетрореликса продолжительность действия составляет не менее 4 дней. На 4-й день после введения супрессия составляет приблизительно 70%. Эффект будет поддерживаться при введении препарата в дозе 0,25 мг через каждые 24 ч.
После прекращения лечения антагонистический гормональный эффект цетрореликса полностью исчезает.
Фармакокинетика. Абсолютная биодоступность цетрореликса после п/к введения составляет около 85%.
Общий плазменный и почечный клиренс составляют 1,2 мл/мин-1•кг-1 и 0,1 мл/мин-1 •кг-1 соответственно. Объем распределения — 1,1 л/кг массы тела. Средние значения конечного T½ после в/в и п/к введения составляют приблизительно 12 и 30 ч соответственно, что указывает на наличие процесса абсорбции в месте введения. П/к введение разовых доз (0,25–3 мг цетрореликса) и ежедневное введение на протяжении 14 дней имеет линейную кинетику.
предотвращение преждевременной овуляции у пациенток, которые подвергаются контролируемой овариальной стимуляции с последующим изъятием ооцита и применением вспомогательных репродуктивных технологий.
цетрореликс вводят п/к в нижнюю часть брюшной стенки, желательно в зону вокруг пупка. Для уменьшения местных реакций при повторном ежедневном введении препарата следует каждый раз выбирать разные участки для инъекций.
Первое введение цетрореликса необходимо проводить под контролем врача и в условиях, которые обеспечат немедленную терапию в случае возникновения возможных псевдоаллергических реакций. Следующие инъекции можно проводить самостоятельно (после соответствующих инструкций врача), если у пациентки отсутствуют признаки и симптомы, которые могут указывать на реакции гиперчувствительности и последствия таких реакций, требующие немедленного медицинского вмешательства.
Если врач не назначил другой схемы применения препарата, то следует руководствоваться рекомендациями, приведенными ниже.
Цетрореликс 0,25 мг: содержимое одного флакона вводят 1 раз в сутки с интервалом 24 ч (утром или вечером).
Введение препарата утром: лечение цетрореликсом 0,25 мг должно начинаться на 5-й или 6-й день цикла овариальной стимуляции (приблизительно через 96–120 ч после начала овариальной стимуляции с помощью препаратов мочевого или рекомбинантного гонадотропинов) и длиться на протяжении периода лечения гонадотропином, включая день индукции овуляции.
Введение препарата вечером: лечение цетрореликсом 0,25 мг должно начинаться на 5-й день цикла овариальной стимуляции (приблизительно через 96–108 ч после начала овариальной стимуляции с помощью препаратов мочевого или рекомбинантного гонадотропинов) и длиться на протяжении периода лечения гонадотропином до вечера перед проведением индукции овуляции.
Цетрореликс 3 мг: содержимое одного флакона вводят на 7-й день овариальной стимуляции (приблизительно через 132–144 ч после начала овариальной стимуляции с помощью препарата мочевого или рекомбинантного гонадотропинов).
Введение разовой дозы цетрореликса 3 мг приводит к эффекту, который длится не менее 4 сут. Если рост фолликулов не позволяет проводить индукцию овуляции на 5-й день после инъекции цетрореликсом 3 мг, необходимо дополнительно ежедневно вводить по 0,25 мг цетрореликса, начиная с 96 ч после инъекции цетрореликсом 3 мг до дня индукции овуляции.
цетрореликс не следует применять в следующих случаях: гиперчувствительность к цетрореликсу ацетату или любым аналогам гонадотропин-РГ, экзогенным пептидным гормонам или маннитолу; в период беременности и лактации; в период после наступления менопаузы; при умеренном или тяжелом поражении функции почек или печени.
сообщалось о местных реакциях в месте инъекции (эритема, отек и кожный зуд). Обычно они являются временными и легкой степени тяжести. Частота подобных случаев, которая наблюдалась в клинических исследованиях, составляла 8% для цетрореликса 3 мг и 9,4% для цетрореликса 0,25 мг. Также сообщалось о редких случаях реакций гиперчувствительности, включая псевдоаллергические и анафилактоидные реакции.
Может наблюдаться синдром гиперстимуляции яичников от легкой до умеренной степени тяжести (степень I или II по классификации ВОЗ), что является неотъемлемым риском процедуры стимуляции (см. раздел ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Иногда возникает синдром гиперстимуляции яичников тяжелой степени тяжести (степень III по классификации ВОЗ); тошнота и головная боль.
цетрореликс должен назначать лишь врач с опытом работы в этой области.
Особое внимание следует уделять женщинам с признаками и симптомами активных аллергических реакций или с известной склонностью к аллергии в анамнезе. Лечение цетрореликсом не рекомендуется назначать женщинам с тяжелыми аллергическими заболеваниями.
Во время или после овариальной стимуляции может возникнуть синдром гиперстимуляции яичников. Это необходимо учитывать как неотъемлемый риск процедуры стимуляции с применением гонадотропинов.
В случае возникновения синдрома овариальной гиперстимуляции необходимо симптоматическое лечение, например, покой, в/в введение электролитов или коллоидов и терапия с применением гепарина.
Поддержка лютеиновой фазы должна проводиться согласно практике конкретного медицинского центра репродуктивных технологий.
Имеется ограниченный опыт применения цетрореликса при повторной процедуре овариальной стимуляции. Поэтому в повторных циклах препарат следует применять только после взвешенной оценки соотношения риска и пользы его применения.
Период беременности и кормления грудью. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Маловероятна возможность отрицательного влияния на способность пациенток управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
в исследованиях in vitro выявлена незначительная вероятность взаимодействия цетрореликса с препаратами, которые метаболизируются цитохромом Р450 при участии глюкуронидазы или образуют конъюгаты другими способами. Может наблюдаться взаимодействие с препаратами, которые индуцируют высвобождение гистамина у гиперчувствительных пациентов.
передозировка может привести к увеличению периода действия препарата, но острый токсический эффект маловероятен.
Нет необходимости в специфической терапии в случае передозировки.