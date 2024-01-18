нельзя вводить р-р кальция хлорида п/к и в/м ввиду его сильного раздражающего и некротизирующего действия. В случае попадания р-ра под кожу или в мышцу следует по возможности аспирировать его с помощью шприца и в место инъекции ввести 10 мл 25% натрия сульфата или 5–10 мл 25% р-ра магния сульфата. Для устранения резорбтивного влияния назначают дифенгидрамин, при гиперкальциемии — этилендиаминтетрауксусную кислоту.

Для лечения аллергических заболеваний кальция хлорид следует применять сочетанно с антигистаминными средствами.