КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД* (CALCII CHLORIDUM*) Действующее вещество
USPDDN, NLM: кальция хлорид безводный.
HSDB: кальция дихлорид.
содержит 27% элементарного кальция. Ионы кальция принимают участие в процессах передачи нервных импульсов, сокращения гладких и поперечнополосатых мышц, деятельности миокарда, свертывания крови; они необходимы для формирования костной ткани, функционирования других систем и органов. Концентрация ионов кальция в крови снижается при многих патологических процессах, а выраженная гипокальциемия способствует возникновению тетании.
Кальция хлорид помимо устранения гипокальциемии снижает проницаемость сосудов, оказывает противоаллергическое, противовоспалительное, гемостатическое действие. В/в введение кальция хорида приводит к возбуждению симпатической нервной системы и усилению выделения адреналина надпочечниками.
назначают при недостаточной функции паращитовидных желез (спазмофилия, тетания), усиленном выделении кальция из организма (в частности при длительной иммобилизации), аллергических заболеваниях (ангионевротический отек, крапивница, сенная лихорадка, сывороточная болезнь, лекарственная аллергия); для снижения проницаемости сосудистой стенки (лучевая болезнь, геморрагические васкулиты), плеврит, пневмония, эндометрит, аднексит; кожные заболевания (псориаз, экзема, пруриго); при гепатитах, токсических поражениях печени, нефрите, эклампсии, пароксизмальной миоплегии. Применяют как гемостатическое средство при наружных и внутренних кровотечениях, вводят как антидот при отравлениях щавелевой кислотой и ее растворимыми солями, растворимыми солями фтористой кислоты, солями магния. Назначают также при комплексном стимулировании родовой деятельности, комплексном лечении аллергических заболеваний.
вводят в/в струйно (очень медленно) и в/в капельно (медленно). При в/в введении р-ра кальция хлорида появляется естественная реакция на него — ощущение жара в полости рта, а затем во всем теле.
В/в струйно вводят 5 мл 10% р-ра на протяжении 3–5 мин. В/в капельно вводят 5–10 мл 10% р-ра в 100–200 мл изотонического р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы со скоростью 6 капель в 1 мин.
Длительность курса лечения обусловлена характером, выраженностью заболевания, достигнутым терапевтическим эффектом.
тромбозы и склонность к таковым, тромбофлебиты, выраженный атеросклероз, гиперкальциемия.
брадикардия, при быстром введении — фибрилляция желудочков сердца.
нельзя вводить р-р кальция хлорида п/к и в/м ввиду его сильного раздражающего и некротизирующего действия. В случае попадания р-ра под кожу или в мышцу следует по возможности аспирировать его с помощью шприца и в место инъекции ввести 10 мл 25% натрия сульфата или 5–10 мл 25% р-ра магния сульфата. Для устранения резорбтивного влияния назначают дифенгидрамин, при гиперкальциемии — этилендиаминтетрауксусную кислоту.
Для лечения аллергических заболеваний кальция хлорид следует применять сочетанно с антигистаминными средствами.