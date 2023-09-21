цитохром С является катализатором клеточного дыхания, стимулирует окислительные реакции и активизирует метаболизм в тканях, уменьшает гипоксию тканей при различных патологических состояниях. Эффект наступает через несколько минут после в/в введения и продолжается несколько часов.