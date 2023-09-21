ЦИТОХРОМ С* (CYTOCHROMUM C*) Действующее вещество
цитохром С является катализатором клеточного дыхания, стимулирует окислительные реакции и активизирует метаболизм в тканях, уменьшает гипоксию тканей при различных патологических состояниях. Эффект наступает через несколько минут после в/в введения и продолжается несколько часов.
состояния тканевой гипоксии, в том числе отравление угарным газом и наркотиками, остаточные явления после наркоза, ишемический инсульт, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, стенокардия, инфаркт миокарда, нарушение дыхания у новорожденных.
обычно взрослым в/в вводят 15–30 мг цитохрома С 1–2 раза в сутки; детям — 6–15 мг с интервалом 6 ч в течение 4 дней.
повышенная чувствительность к цитохрому С.
возможны аллергические реакции.
необходимо соблюдать осторожность при применении цитохрома С у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом.
не выявлены.