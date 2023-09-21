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Активные вещества — “Ц”ЦИТОХРОМ С* (CYTOCHROMUM C*)

ЦИТОХРОМ С* (CYTOCHROMUM C*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Цитохром-С раствор для инъекций, 0,25 %, ампула, 4 мл, № 10; Биолик Фарма
Цитохром-С Раствор для инъекций, 0,25 %, ампула, 4 мл, № 10 Биолик Фарма
В 25 аптеках
от 2445,40 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: р-р для инъекций.

цитохром С является катализатором клеточного дыхания, стимулирует окислительные реакции и активизирует метаболизм в тканях, уменьшает гипоксию тканей при различных патологических состояниях. Эффект наступает через несколько минут после в/в введения и продолжается несколько часов.

состояния тканевой гипоксии, в том числе отравление угарным газом и наркотиками, остаточные явления после наркоза, ишемический инсульт, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, стенокардия, инфаркт миокарда, нарушение дыхания у новорожденных.

обычно взрослым в/в вводят 15–30 мг цитохрома С 1–2 раза в сутки; детям — 6–15 мг с интервалом 6 ч в течение 4 дней.

повышенная чувствительность к цитохрому С.

возможны аллергические реакции.

необходимо соблюдать осторожность при применении цитохрома С у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом.

не выявлены.