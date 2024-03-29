КАЛЬЦИТРИОЛ (CALCITRIOLUM)

нанесение на лицо увеличивает риск возникновения раздражения кожи. Следует избегать попадания мази в глаза. После нанесения мази на область поражения необходимо вымыть руки. При случайном попадании мази на слизистую оболочку глаз, рта или носа следует тщательно промыть их теплой водой.

Не следует добавлять в мази вещества, которые усиливают ее проникновение, или накрывать повязкой участки кожи с нанесенным лекарственным средством.

В случае выраженного раздражения в месте применения мази или аллергических проявлений пациенту необходимо обратиться к врачу и при необходимости прекратить лечение.

При длительном применении следует периодически контролировать уровень кальция в плазме крови, поскольку возможно системное действие препарата.

Данные, полученные в опытах на животных, показали, что применение мази с кальцитриолом усиливает чувствительность кожи к ультрафиолетовому облучению. Поэтому пациентам, которые применяют мазь, следует избегать чрезмерного воздействия солнечного света (как природного, так и искусственного происхождения) на пораженные участки кожи. Кроме того, рекомендуется ограничение использования фототерапии.

Отсутствует информация по применению кальцитриола при других клинических проявлениях псориаза (другие, нежели бляшечный псориаз), включая острый псориаз guttata, пустулезный псориаз, псориатическую эритродермию, прогрессирующий бляшечный псориаз.