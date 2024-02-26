КАПТОПРИЛ (CAPTOPRILUM)

дозу подбирают индивидуально. При АГ взрослым обычно назначают по 12,5 мг 3 раза в сутки; если после 2 нед применения каптоприла АД снизилось недостаточно, то дозу можно постепенно повышать до 50 мг 3 раза в сутки. Для дальнейшего снижения АД рекомендуется дополнительно назначить тиазидные диуретики, блокаторы β-адренорецепторов и/или другие гипотензивные средства. При приеме каптоприла в дозе >300 мг/сут частота побочных эффектов резко возрастает, а гипотензивное действие не увеличивается, поэтому превышать дозу 300 мг/сут не рекомендуется.

Для купирования гипертонического криза назначают сублингвально (таблетку предварительно следует разжевать и держать под языком до полного рассасывания).

При реноваскулярной и почечной гипертензии назначают по 6,25–12,5 мг 3 раза в сутки. Поддерживающая доза может быть повышена до 25 мг 3–4 раза в сутки.

При застойной сердечной недостаточности в начале лечения обычно назначают по 6,25 мг 2–3 раза в сутки, затем дозу постепенно повышают.

Применять каптоприл в педиатрической практике следует с большой осторожностью и только после тщательного обоснования проводимого лечения (прежде всего при реноваскулярной гипертензии). Рекомендуемая суточная доза составляет 1–2 мг/кг массы тела.

Каптоприл следует принимать за 1 ч до еды. Подбор дозы по возможности нужно проводить в условиях стационара. При назначении каптоприла в амбулаторных условиях необходимо определить эффект после приема первой дозы (6,25 или 12,5 мг), для чего следует измерять АД через каждые 30 мин в течение 3 ч. В дальнейшем необходимо проводить регулярное обследование больного для коррекции дозы. Дозы других препаратов в случае проведения комбинированного лечения следует определять индивидуально.